我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

黎智英等7人 傳香港檢方擬加控國安法罪名

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

壹傳媒創辦人黎智英，以及壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果日報總編輯羅偉光等6人，分別涉3宗港區國安法的案件，被控串謀勾結外國勢力等罪，昨在西九龍裁判法院再提訊，7人沒有保釋申請，還押至12月28日再訊。根據路透、法新社報導，檢方打算再對黎智英等人加控國安法罪名。

大公報報導，黎智英涉嫌去年在Twitter發文及接受海外媒體訪問，乞求外國制裁中國，被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等三罪；連同壹傳媒及已停刊蘋果日報六名前高層，包括前行政總裁張劍虹、前副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平）共七人涉嫌違反香港國安法。昨早三宗案件於西九龍裁判法院進行提訊。

國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉應控方申請，將案件押後至12月28日作第二次提訊日。以進行交付程序，其間全部被告繼續還押。

另據明報報導，黎智英昨由兩名懲教人員左右押解，多次向旁聽者點頭致意，羅偉光、陳沛敏等人不時挨前張望，向旁聽者揮手。散庭時，旁聽者大叫「撐住呀」、「加油」等，林文宗等舉左手握拳回應。

據報導，羅德泉及法庭書記數次問及案中3名被告、即與蘋果日報相關的3間公司是否有代表到庭，未獲回應。控方稱留意到被告有「自願缺席（voluntary absent）」情况，考慮以被告缺席聆訊處理，又透露蘋果日報有限公司上月30日，曾向代表律師表示沒有指示，該律師亦在其他案件代表被告；蘋果日報互聯網有限公司則有人收信，獲通知提訊日期；亦發現公司新增兩名美籍董事，且過往10年均未踏足香港。

另外，報導稱，警方去年8月搜查壹傳媒大樓和檢取大量文件，壹傳媒前行政總監黃偉強等早前入稟高等法院，要求警方歸還屬新聞材料和涉「法律專業保密權」（LPP）的文件，法庭下令警方交出所有資料予雙方共同審視。黃偉強昨第7度申請延期檢視，高院法官考慮，這是黃首次就非數碼資料申請延期，故批准申請，下令黃須於28日前提交清單。

蘋果 黎智英 香港

上一則

食蚜蠅變蜜蜂？瀋陽12歲男孩糾錯英語教材 獲讚專業

下一則

2上海男趁信號不好 半年貪遊戲手辦平台80萬「羊毛」

延伸閱讀

路透：馬雲在香港現身

路透：馬雲在香港現身
香港宣布捐出750萬劑AZ疫苗

香港宣布捐出750萬劑AZ疫苗
香港研究發行數位港幣 計劃明年中提出e-HKD可行性分析

香港研究發行數位港幣 計劃明年中提出e-HKD可行性分析
新聞評論／「港版雄安」橫空出世 現「躺平」疑雲

新聞評論／「港版雄安」橫空出世 現「躺平」疑雲

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手