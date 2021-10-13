黎智英等7人 傳香港檢方擬加控國安法罪名

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

壹傳媒創辦人黎智英 ，以及壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果 日報總編輯羅偉光等6人，分別涉3宗港區國安法的案件，被控串謀勾結外國勢力等罪，昨在西九龍裁判法院再提訊，7人沒有保釋申請，還押至12月28日再訊。根據路透、法新社報導，檢方打算再對黎智英等人加控國安法罪名。

大公報報導，黎智英涉嫌去年在Twitter發文及接受海外媒體訪問，乞求外國制裁中國，被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等三罪；連同壹傳媒及已停刊蘋果日報六名前高層，包括前行政總裁張劍虹、前副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平）共七人涉嫌違反香港 國安法。昨早三宗案件於西九龍裁判法院進行提訊。

國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉應控方申請，將案件押後至12月28日作第二次提訊日。以進行交付程序，其間全部被告繼續還押。

另據明報報導，黎智英昨由兩名懲教人員左右押解，多次向旁聽者點頭致意，羅偉光、陳沛敏等人不時挨前張望，向旁聽者揮手。散庭時，旁聽者大叫「撐住呀」、「加油」等，林文宗等舉左手握拳回應。

據報導，羅德泉及法庭書記數次問及案中3名被告、即與蘋果日報相關的3間公司是否有代表到庭，未獲回應。控方稱留意到被告有「自願缺席（voluntary absent）」情况，考慮以被告缺席聆訊處理，又透露蘋果日報有限公司上月30日，曾向代表律師表示沒有指示，該律師亦在其他案件代表被告；蘋果日報互聯網有限公司則有人收信，獲通知提訊日期；亦發現公司新增兩名美籍董事，且過往10年均未踏足香港。

另外，報導稱，警方去年8月搜查壹傳媒大樓和檢取大量文件，壹傳媒前行政總監黃偉強等早前入稟高等法院，要求警方歸還屬新聞材料和涉「法律專業保密權」（LPP）的文件，法庭下令警方交出所有資料予雙方共同審視。黃偉強昨第7度申請延期檢視，高院法官考慮，這是黃首次就非數碼資料申請延期，故批准申請，下令黃須於28日前提交清單。