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港大逼遷「國殤之柱」 創作人委律師力阻

香港新聞組／香港13日電
香港大學要求支聯會13日下午5時前移走「國殤之柱」，創作人高志活擬委律師阻遷。（路透）
香港大學要求支聯會13日下午5時前移走「國殤之柱」，創作人高志活擬委律師阻遷。（路透）

港大上周要求支聯會於今天下午5時前移走「國殤之柱」，上周透過聲明稱雕塑屬其個人擁有、未獲港大正式通知的國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot），11日再發聲明稱，正尋找香港律師行代表他阻止港大遷走國殤之柱，他並稱若國殤之柱受損，港大需負賠償責任。港大回應稱正徵詢法律意見。

明報報導，記者昨向港大查詢是否認為支聯會可在限期前搬走國殤之柱、若未能搬走將有何跟進行動，及曾否與高志活溝通。港大發言人昨晚回應稱，校方仍就此事繼續徵詢法律意見，並會與相關單位按合法合理基礎處理。據了解，港大昨仍在等待支聯會回覆，如未獲答覆，會考慮按實際情況處理，不會馬上搬走國殤之柱。

他表示國殤之柱是全球聞名的藝術品，難以估算其價值，而這雕塑擁有非常轟動的歷史，假如他再造一個新雕塑，將失去其歷史意義，故認為國殤之柱是無價的。他說當年和三名助理花上三年製作國殤之柱，若要重造一個，估計需120萬歐元（約138.5萬美元），這尚未計算歷史價值。

他又批評代表港大發律師信的孖士打律師行，在港大要求下定出短促限期，形容是「殘酷不仁及近乎犯罪」，形容是「義大利黑手黨在歐洲使用的手法」，不值得學校或政府採用。他認為孖士打律師行應退出此案，並促請任何支持人權、藝術和中國人記住歷史權利的人，直接向孖士打反映，令他們知道自己在做什麼。

支聯會清盤人蔡耀昌昨晚稱未收到港大任何消息。他認為在這情況下，如何處理國殤之柱應留待高志活與港大交涉，「似乎在此事上，支聯會沒有身分繼續參與」。

根據維基百科，全球共有五座，除香港外，另4座分別位於義大利羅馬、墨西哥、巴西巴西利亞、德國柏林。香港「國殤之柱」1997年雕成，同年在「六四8周年燭光集會」後，由港大同學護送進入校園，並永久擺放在黃克競大樓頂樓平台的香港大學學生會前面。柱上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人，象徵血腥鎮壓的死傷者，基座正面以紅字刻上楷書「六四屠殺」和草書「老人豈能夠殺光年輕人」，背面也有同樣的英文語句。

雕塑 香港 義大利

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