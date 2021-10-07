港擬建北部都會區 政商一片叫好 劏房戶批沒著墨

林鄭月娥6日發表任內第五份施政報告，提出將香港北部建設成為宜居宜業宜遊的都會區，占地達300平方公里。（中新社）

香港 特首林鄭月娥 公布其任內最後一份施政報告，報告重點內容是加大土地房屋的供應，與之有關「香港新方向」是「北部都會區」概念。香港政商一片叫好，但新界北都會區難解短期房屋需求，觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤亦批評，港府無著墨於解決劏房問題。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

林鄭月娥在報告中首度提出占地逾300平方公里的「北部都會區」概念，其範圍包括香港新界北區、與內地深圳毗鄰的天水圍、元朗、粉嶺、上水等現有新市鎮，另有六個新發展區，會額外開拓約600公頃土地，可提供最多18萬6000個住宅單位。

今年3月以來，北京 不斷傳出要求香港解決房屋土地問題的聲音。

除領導人講話強調，還有內地學者撰文稱，北京有權協調香港土地供應；也有風聲稱北京官員密會香港地產商，說香港的「遊戲規則已變」；內地駐港官員近期更直接到「籠屋」訪貧問苦。

林鄭月娥的施政報告，顯然與此背景有關。她在報告中說，提出建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地，同日公布「北部都會區發展策略」。

報告中提出在「北部都會區」興建多個跨境鐵路項目和口岸。「北部都會區」目前有七個跨境陸路口岸，報告提出五個新鐵路項目，包括「港深西部鐵路」跨境鐵路、把正在規畫的北環線伸延接入深圳新皇崗口岸；探討將東鐵線伸延至深圳羅湖，並在深方設立一地兩檢口岸，把現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站等。

至於去年她提出的大規模填海造地計畫「明日大嶼」，將爭取提早在2026年展開填海工程，港府消息稱未來香港「北部都會重科研」，「明日大嶼」重金融。預計明年下半年公布「明日大嶼」四大發展方向。

香港政商對此一片叫好，不過，香港民主黨主席羅健熙說，林鄭沒提及「北部都會區」涉及運用多少公帑，令人擔心。

香港新聞組／香港7日電

明報報導，林鄭施政報告指出最新估算香港缺乏約3000公頃土地，提出多項房屋土地政策，不過，本土研究社成員陳劍青指，新計畫占地廣泛，更涉多項基建，質疑現屆港府未必做到。觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤亦批評，港府今次無著墨於解決劏房問題，僅將過渡性房屋作為「擋箭牌」。