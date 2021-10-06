我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書缺德？吹哨者的國會證詞與「屠龍諫言」大戰

美前貿易官員：美中對話困難 但重新接觸是正確策略

為解決住房問題 港府宣布開發北部都會區供250萬人居住

記者呂佳蓉／即時報導
圖為從維多利亞港望向香港島。路透
圖為從維多利亞港望向香港島。路透

香港民眾住、買房不易，香港特區行政長官林鄭月娥6日宣布，港府將把香港北部成為宜居、宜業、宜遊的都會區，即「北部都會區」，面積達300平方公里，未來可供250萬人居住。

據香港明報報導，林鄭月娥在「施政報告」上指出，北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，其中包括天水圍、元朗及粉嶺/上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。

她指出，這將是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。連同元朗區和北區現有的39萬個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，共可容納約250萬人居住。

另，為了實現北部都會區，下一屆港府擬設立副司長職位，負責領導包括「北部都會區」、「明日大嶼願景」等大型區域發展。

林鄭月娥也提倡「雙城三圈」。「雙城」是指香港和深圳；「三圈」即由西至東分別為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈，有利港、深政府共同促進兩地在經濟、基建、創科、民生和生態環境的合作。

此外，香港中聯辦高層在中國「十一」長假期間，考察香港基層民眾的住房環境。除「十一」前夕，9月30日香港中聯辦主任駱惠寧走訪看望籠屋居民後，香港中聯辦副主任陳冬、尹宗華等人也走訪居住在劏房、公屋的民眾，表達北京當局對香港民眾居住環境的關懷。

香港 林鄭月娥 北京

上一則

解「燃煤」之急 中悄悄讓澳船卸煤 哈薩克煤也運抵

延伸閱讀

施政報告總結時 香港特首林鄭月娥一度說到哽咽

施政報告總結時 香港特首林鄭月娥一度說到哽咽
林鄭月娥主政4年來 香港樓價大漲逾18%

林鄭月娥主政4年來 香港樓價大漲逾18%
林鄭慶十一「香港回到正軌」 社民連遊行促放政治犯

林鄭慶十一「香港回到正軌」 社民連遊行促放政治犯
林鄭月娥：香港動亂期間 傷害中國同胞情感

林鄭月娥：香港動亂期間 傷害中國同胞情感

熱門新聞

全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50
公安部前副部長孫力軍。（取材自微博）

孫力軍握有不利習近平的機密？公安部令深挖

2021-10-03 17:25

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺