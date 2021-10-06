為解決住房問題 港府宣布開發北部都會區供250萬人居住

圖為從維多利亞港望向香港島。路透

香港 民眾住、買房不易，香港特區行政長官林鄭月娥 6日宣布，港府將把香港北部成為宜居、宜業、宜遊的都會區，即「北部都會區」，面積達300平方公里，未來可供250萬人居住。

據香港明報報導，林鄭月娥在「施政報告」上指出，北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，其中包括天水圍、元朗及粉嶺/上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。

她指出，這將是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。連同元朗區和北區現有的39萬個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，共可容納約250萬人居住。

另，為了實現北部都會區，下一屆港府擬設立副司長職位，負責領導包括「北部都會區」、「明日大嶼願景」等大型區域發展。

林鄭月娥也提倡「雙城三圈」。「雙城」是指香港和深圳；「三圈」即由西至東分別為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈，有利港、深政府共同促進兩地在經濟、基建、創科、民生和生態環境的合作。

此外，香港中聯辦高層在中國「十一」長假期間，考察香港基層民眾的住房環境。除「十一」前夕，9月30日香港中聯辦主任駱惠寧走訪看望籠屋居民後，香港中聯辦副主任陳冬、尹宗華等人也走訪居住在劏房、公屋的民眾，表達北京 當局對香港民眾居住環境的關懷。