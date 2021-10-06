林鄭月娥主政4年來 香港樓價大漲逾18%

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 特首林鄭月娥 新一份施政報告今日出爐，市場料將重點聚焦土地房屋供應，置業人士近期都觀望當中的「遊戲規則」會有怎樣的變化 ，令過去幾周一、二手交投皆減少。不過，當前社會高度關注樓市下，樓價未來要大升的空間亦變得相當狹窄。

文匯報報導，回顧林鄭自2017年7月上任以來4份施政報告，不乏嶄新房策推出，如土地共享先導計畫、公私營房屋比例改為七三比等，惟由於大多屬於長遠房屋供應及公營房屋，短期房屋供應依然緊張，樓價於施政報告公布後亦升勢不變。中原城市領先指數（CCL）由林鄭上任時的160.05點，升至10月1日的189.61點，累升18.47%。

按照港府思路，今年大舉增加土地供應，主要希望為將來建立土地儲備，應對樓價再攀升的風險。短期房屋供應緊張的局面，今日依然未變。房地產於香港屬經濟支柱之一，於平衡安居與經濟發展的需要下，業界均預測港府今次即使增加土地供應，提供的單位比例亦會傾向增加公營房屋。

另據路透報導，美聯移民 顧問5日公布的調查顯示，目前沒有香港永久居民身分的客戶，當中約24%願意繳付買家印花稅（BSD）購買住宅物業；至於即將擁有香港永久居民身分的「新香港人」，有意投資買房比率達78%。

近年香港掀起新一波的移民潮，有人賣房移民的同時，一些在港居住滿7年後將獲永久居民身分的「新香港人」，可能成為房市的生力軍。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷說，他們願意支付高達30%的印花稅，反映香港物業對內地買家的吸引力。

此外，香港土地註冊處昨公布，9月樓宇買賣合約共7400份，按月跌6%，按年則升12.4%；合約總值668億元（港幣，下同，約85.8億美元），按月跌5.2%，按年卻升30.1%。 其中，住宅樓宇買賣合約占5844份，按月升5.4%，按年升16.3%；合約總值561億元，按月升2.9%，按年升29.1%。