我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

林鄭月娥主政4年來 香港樓價大漲逾18%

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港特首林鄭月娥新一份施政報告今日出爐，市場料將重點聚焦土地房屋供應，置業人士近期都觀望當中的「遊戲規則」會有怎樣的變化 ，令過去幾周一、二手交投皆減少。不過，當前社會高度關注樓市下，樓價未來要大升的空間亦變得相當狹窄。

文匯報報導，回顧林鄭自2017年7月上任以來4份施政報告，不乏嶄新房策推出，如土地共享先導計畫、公私營房屋比例改為七三比等，惟由於大多屬於長遠房屋供應及公營房屋，短期房屋供應依然緊張，樓價於施政報告公布後亦升勢不變。中原城市領先指數（CCL）由林鄭上任時的160.05點，升至10月1日的189.61點，累升18.47%。

按照港府思路，今年大舉增加土地供應，主要希望為將來建立土地儲備，應對樓價再攀升的風險。短期房屋供應緊張的局面，今日依然未變。房地產於香港屬經濟支柱之一，於平衡安居與經濟發展的需要下，業界均預測港府今次即使增加土地供應，提供的單位比例亦會傾向增加公營房屋。

另據路透報導，美聯移民顧問5日公布的調查顯示，目前沒有香港永久居民身分的客戶，當中約24%願意繳付買家印花稅（BSD）購買住宅物業；至於即將擁有香港永久居民身分的「新香港人」，有意投資買房比率達78%。

近年香港掀起新一波的移民潮，有人賣房移民的同時，一些在港居住滿7年後將獲永久居民身分的「新香港人」，可能成為房市的生力軍。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷說，他們願意支付高達30%的印花稅，反映香港物業對內地買家的吸引力。

此外，香港土地註冊處昨公布，9月樓宇買賣合約共7400份，按月跌6%，按年則升12.4%；合約總值668億元（港幣，下同，約85.8億美元），按月跌5.2%，按年卻升30.1%。 其中，住宅樓宇買賣合約占5844份，按月升5.4%，按年升16.3%；合約總值561億元，按月升2.9%，按年升29.1%。 

香港 移民 林鄭月娥

上一則

曾卡死蘇伊士運河 長榮長賜輪抵青島維修

下一則

浙江麗水首爆鸚鵡熱病例 7人染疫1人死亡

延伸閱讀

林鄭慶十一「香港回到正軌」 社民連遊行促放政治犯

林鄭慶十一「香港回到正軌」 社民連遊行促放政治犯
林鄭月娥：香港動亂期間 傷害中國同胞情感

林鄭月娥：香港動亂期間 傷害中國同胞情感
香港選委會選舉 林鄭：高投票率 反映各界支持新選制

香港選委會選舉 林鄭：高投票率 反映各界支持新選制
香港選委會選舉投票率近9成 林鄭月娥：落實愛國者治港

香港選委會選舉投票率近9成 林鄭月娥：落實愛國者治港

熱門新聞

全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50
公安部前副部長孫力軍。（取材自微博）

孫力軍握有不利習近平的機密？公安部令深挖

2021-10-03 17:25

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺