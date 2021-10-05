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反港獨 港大校長獲提前續任5年 2023年生效

記者羅印冲／香港5日電
香港大學校長張翔將繼續出任校長一職，為期5年。（取材自港大官網）
香港大學校長張翔將繼續出任校長一職，為期5年。（取材自港大官網）

香港大學校務委員會3日發表聲明，稱經商議，一致決定現任校長張翔繼續出任校長一職，為期5年，2023年7月起生效。聲明提到，校務委員會考慮到未來挑戰和發展，認為大學領導層的連續性非常重要，同時對張翔有信心，相信他能繼續發揮其領導作用，能將港大提升至更高水平。

陸媒觀察者網在相關新聞中，刊出2019年4月張翔在港大畢業生議會「我是張翔你問我答」活動上的影片截圖，強調他曾公開且明確表態「反對港獨」的立場。

根據港大校務委員會聲明，指港大過去三年在張翔的領導下更上一層樓，同時能夠應對危機；在新冠肺炎疫情下，縱使疫情對教職員及學生充滿挑戰，但大學在其研究和教學方面表現出色。

公開資料顯示，張翔於南京大學取得物理系學士及碩士學位，並在美國加州大學柏克萊分校取得博士學位，是美國國家工程院院士，中國科學院外籍院士，主要研究微奈米工程學、光子學、快速成型技術、生物微機電技術等。其研發出的奈米隱形材料，曾被美國時代雜誌列為2008年十大科學發現之一。

據觀察者網報導，2018年7月，張翔獲任香港大學第16任校長。他的前任馬斐森曾於「佔中」期間探望學生，後於2017年2月突然請辭。而在2019年修例風波期間，張翔作為港大校長曾發表聲明譴責破壞性行動，對立法會大樓發生的暴力事件感痛心，呼籲各方理性，努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。

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