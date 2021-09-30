港迎十一 8000警布防配備升級 封閉會展、金紫荊廣場

10月1日國慶日在即，香港已出現國旗旗海。(路透)

十一國慶將至，適逢中共建黨百周年，港府隆重其事。消息指，警方將全港動員超過8000警力，確保升旗儀式、國慶酒會等活動進行，30日凌晨開始，會展及金紫荊廣場一帶將會封閉，為典禮作準備。

香港 01報導，據知，總部及總區應變大隊、速龍小隊、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及衝鋒隊等會在各敏感地方高姿態巡邏，並部署便裝人員戒備。

消息指，警方高度重視十一國慶，將於30日起一連兩天動員逾8000警力，於港九各區進行部署，以確保升旗儀式、國慶酒會及各區相關公眾活動，能夠安全及有秩序地進行。30日凌晨0時開始，會展及金紫荊廣場一帶將會封閉，以準備進行相關典禮。

過去兩年國慶日，香港都爆發示威衝突，盤點過去一年，警隊的武器及裝備都大有提升，至少引入兩款非致命新手槍，分別為「胡椒球半自動手槍」及「胡椒水劑手槍」。前者可發射6顆胡椒球，可「癱瘓」目標15分鐘，後者可連發4槍，效力達45分鐘。防暴警員亦換上新款「蛙服」防暴裝，高領防割頸，在七一刺警案後，前線警會按風險加穿「防刺戰術背心」執勤。

警隊亦在去年10月起，為防暴警添置數碼動態攝錄機，配置在防暴警頭盔上，可拍攝高清片段，有4K解像度，並攝錄機防水、防撞。另外，警方將會添置小型水炮車，更換裝甲車，並繼續研究引入電槍。

此外，隨著「雙十國慶」臨近，香港親北京 報章大公報昨刊登文章，警告親台人士不要試圖透過相關慶祝活動凸顯「中華民國國格」，否則可能會違反香港國安法。

這篇署名文章指出，10月10日即將到來，以往台灣 當局駐港機構及香港一些有台灣背景的團體和人士都會舉行所謂「慶祝中華民國國慶」、「升中華民國國旗」等活動，以凸顯「中華民國國格」。但文章強調，在香港國安法實施後，相關活動已涉嫌違法。

文章表示，也許有人會認為，慶祝「雙十」是為了「紀念辛亥革命」，但以往在這些「紀念辛亥革命」的活動中，有人唱「中華民國國歌」、升「中華民國國旗」，台灣當局駐港機構人員還帶頭高喊「中華民國萬歲」，政治意圖不言而喻。

一周前，保安局局長鄧炳強也曾警告親台人士，不要趁機意圖做出把台灣從中國分裂出去的行為，或鼓勵甚至煽動這些行為。