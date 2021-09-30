港迎十一 8000警布防配備升級 封閉會展、金紫荊廣場
十一國慶將至，適逢中共建黨百周年，港府隆重其事。消息指，警方將全港動員超過8000警力，確保升旗儀式、國慶酒會等活動進行，30日凌晨開始，會展及金紫荊廣場一帶將會封閉，為典禮作準備。
香港01報導，據知，總部及總區應變大隊、速龍小隊、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及衝鋒隊等會在各敏感地方高姿態巡邏，並部署便裝人員戒備。
消息指，警方高度重視十一國慶，將於30日起一連兩天動員逾8000警力，於港九各區進行部署，以確保升旗儀式、國慶酒會及各區相關公眾活動，能夠安全及有秩序地進行。30日凌晨0時開始，會展及金紫荊廣場一帶將會封閉，以準備進行相關典禮。
過去兩年國慶日，香港都爆發示威衝突，盤點過去一年，警隊的武器及裝備都大有提升，至少引入兩款非致命新手槍，分別為「胡椒球半自動手槍」及「胡椒水劑手槍」。前者可發射6顆胡椒球，可「癱瘓」目標15分鐘，後者可連發4槍，效力達45分鐘。防暴警員亦換上新款「蛙服」防暴裝，高領防割頸，在七一刺警案後，前線警會按風險加穿「防刺戰術背心」執勤。
警隊亦在去年10月起，為防暴警添置數碼動態攝錄機，配置在防暴警頭盔上，可拍攝高清片段，有4K解像度，並攝錄機防水、防撞。另外，警方將會添置小型水炮車，更換裝甲車，並繼續研究引入電槍。
此外，隨著「雙十國慶」臨近，香港親北京報章大公報昨刊登文章，警告親台人士不要試圖透過相關慶祝活動凸顯「中華民國國格」，否則可能會違反香港國安法。
這篇署名文章指出，10月10日即將到來，以往台灣當局駐港機構及香港一些有台灣背景的團體和人士都會舉行所謂「慶祝中華民國國慶」、「升中華民國國旗」等活動，以凸顯「中華民國國格」。但文章強調，在香港國安法實施後，相關活動已涉嫌違法。
文章表示，也許有人會認為，慶祝「雙十」是為了「紀念辛亥革命」，但以往在這些「紀念辛亥革命」的活動中，有人唱「中華民國國歌」、升「中華民國國旗」，台灣當局駐港機構人員還帶頭高喊「中華民國萬歲」，政治意圖不言而喻。
一周前，保安局局長鄧炳強也曾警告親台人士，不要趁機意圖做出把台灣從中國分裂出去的行為，或鼓勵甚至煽動這些行為。
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