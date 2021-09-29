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香港宴會人數放寬 餐飲業：生意看升三成

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港衛生防護中心昨公布新增13宗輸入個案，包括2名8個月大男嬰，另有2名菲傭於竹篙灣檢疫中心確診；昨初步確診約10宗。今晚到期的社交距離措施大致維持不變，延續有效期14天至10月13日，只修訂採用D類運作模式的餐飲業務處所，明日起放寬宴會人數，上限由180人增至240人。現時D類食肆宴會人數上限是180人，亦即增加了60人。

香港01報導，食物及衛生局發言人表示，變異病毒株傳播力極強，加上香港長者的疫苗接種率偏低，令人擔憂第五波疫情一旦爆發，長者面對重症和死亡情況的風險極高，因此有必要維持大部分現行的社交距離措施。

不過，發言人指在「疫苗氣泡」下，考慮到採用D類運作模式的餐飲業務處所已採取嚴謹的防疫措施，包括所有員工已完成接種疫苗，以及至少三分之二的顧客須已接種第一劑疫苗，相關處所的宴會人數上限將獲放寬至240人。有關安排有9月30日起生效。

至於其他社交距離措施，包括限聚令、口罩令等等，均維持不變，暫定直到10月13日為止。

另據明報報導，港府十一前夕放寬D類食肆的宴會人數上限消息一出，有酒樓表示，馬上有數間公司查詢聚餐訂位，加上將在本周五派發第二期消費券，預計10月生意額會有三四成升幅。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，有見於8月派發第一輪消費券時餐飲業營業額增加一成半，估計整個派發消費券期間生意額能與2018年同期睇齊。

疫苗 香港 社交距離

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