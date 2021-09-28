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香港民主黨設參選門檻 元老：擺明給難題

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

民主黨26日召開特別會員大會，討論是否參選年底的立法會選舉，最終會上未有表決，並決定交由中委會制訂甄選機制，如有黨員有意出選，便召開特別會員大會決定。民主黨元老、前立法會議員李華明27日質疑門檻太高，指一些知名度高的黨員已被DQ，倘要求知名度較低、有意出選的黨員在短時間內爭取五大支部、10名黨員支持，猶如是「擺明給難題」，又自言雖是該黨元老，但「好多新黨員都不認識」。

香港01報導，李華明坦言，對前天會員大會的決定感意外，指事前無遊說黨友支持其看法，想不到有不少黨員的發言與其觀點相似，又指交由中委會處理的決定獲全場舉手支持，他亦有舉手支持。李華明指出，過往黨員出選立法會前，須經歷黨內民調、爭取地區支部及中委會支持等機制，但認為當前時間緊逼，認為不應設太高門檻。他又指，民主派批評新選舉制度關卡重重的同時，民主黨便不應為甄選機制訂下高門檻。

李華明續指，一些知名度高的黨員已被DQ，失去參選資格，倘要求知名度較低、有意出選的黨員在短時間內爭取五大支部、10名黨員支持，猶如是「擺明俾難題」，又自言雖是該黨元老，但「好多新黨員識唔晒」，反問「呢個聽完之後係咪又玩嘢？」

民主黨主席羅健熙表示，黨員在前天討論中提出不同想法，有不少黨員認為既然無人參選，就無需要「特登做決定（是否參選）」，他希望是次決定能讓民主黨更團結，同時走足黨內民主程序。羅健熙指，中委會將商討遴選機制，料立法會選舉將於10月底至11月初展開，由於召開特別會員大會須14日前通知，因此正計算何時為報名參與甄選的截止日期，料最遲10月中截止報名。

羅健熙坦言，黨內出線門檻的確「高咗、難咗」，認為此門檻並非不能達到，又指「無聽過高門檻等於阻人參選」，又指出黨員對是次出選立會的代表有高票求，也是非常合理。

民主黨 民調 香港

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