「確保忠誠」 香港政治審查立會選務人員

港府計畫招募3.6萬名12月立法會選舉工作人員，官員稱會審查選舉工作人員，確保絕對忠誠。 圖為2016年立法會選舉點票作業。（新華社）

香港新一屆立法會選舉訂12月19日舉行，港府計畫招募3.6萬名選舉工作 人員。民建聯黃定光問會否對選舉工作人員作政治審查，政制及內地事務局長曾國衛表示與保安局討論過，會審查選舉工作人員，確保絕對忠誠。

明報報導，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受查詢時表示，選舉工作是半義工形式工作，不是公務員的工作範疇，他質疑只是派選票、維持秩序、點票，是否需要設如此嚴格關卡「查三代」；而選舉工作時間長、須通宵，之後又不會有補假，並收到不少公務員對改為部門提名 去做選舉工作有怨氣，他說「不知道港府可以用什麼形式吸引人參與工作」，倒不如搞好福利，例如讓參與選舉工作的人員翌日放假。

據報導，政制事務委員會昨日議程討論到立法會選舉實務安排，翁應輝先就選委會選舉安排不理想，點票安排所花時間超公眾預期，向公眾致歉；又說反映工作流程和靈活性有改善空間，選舉事務處現深入審視各項安排，並會盡快向選管會交報告。

報導稱，多名議員提到選委會選舉點票出問題，工聯會麥美娟稱當日在中央點票站等了十多小時，收到不同傳聞，包括點票機全壞等，但其間無人向候選人或選舉代理人交代。實政圓桌田北辰認為，用電子點票是大勢所勢，質疑當局有否預先為點票彩排。民建聯葛珮帆憂慮，有人知道點票機「卡紙」是漏洞，將來或故意整皺選票拖延點票。

報導指出，立法會選舉將於在12月19日舉行，全港設620個票站，投票 時間縮短一小時，由早上8時半開始至晚上10時半完結；會用電子選民登記冊作電子派票，而選委會界別則會用電子點票。港府招募3.6萬公務員，曾國衛在會上稱與過去做法不同，今次要求部門首長提名同事參與，亦希望紀律部隊有更多人員參加，他強調現時所有公務員已經宣誓擁護基本法和效忠特區。