香港財爺發表營商環境報告 否認選特首 轟美國慫恿破壞
香港財政司司長陳茂波昨發表「香港營商環境報告」，稱反送中運動為「黑暴動亂」，加上美國遏華戰略，對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響。陳茂波否認發報告是為選特首，又稱非常關心香港人移民現象。
「香港營商環境報告」副題為「優勢獨特、機遇無限」。
第一章講述港府修訂「逃犯條例」引發連串大型破壞，令香港經濟、社會和民生重創，批評美國視香港為遏制內地發展的棋子，慫恿支持香港反對派大肆破壞，對北京及香港官員進行無理制裁及對香港特殊待遇採取單方面無理行動，對在港跨國企業施壓和中傷香港營商環境。
第二章講述制定實施港區國安法及落實「愛國者治港」過程，指國安法令香港社會回復安寧穩定，完善選舉制度提升香港政府治理效能。
第三章說重回正軌的新香港，固有優勢絲毫無損，包括一國兩制的獨特性和自由港政策，金融系統穩健、資金自由流動，維持國際金融、貿易和航運中心地位。
香港特首林鄭月娥下周將發表任內最後一份施政報告，這時財政司長先發布「香港營商環境報告」。在記者會上被問及是否與選特首有關，陳茂波特別用英文回應，強調與明年3月的特首選舉無關，也不是向北京「表忠」，而是作為財政司司長有責任講述香港故事，就香港過去兩年受到的抹黑和誤解作事實澄清。
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