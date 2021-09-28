香港財爺發表營商環境報告 否認選特首 轟美國慫恿破壞

港府27日發布香港回歸以來首份營商環境報告，財政司司長陳茂波表示，香港營商環境良好、前景亮麗，有著活躍發展動力和龐大機遇。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波昨發表「香港營商環境報告」，稱反送中運動為「黑暴動亂」，加上美國 遏華戰略，對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響。陳茂波否認發報告是為選特首，又稱非常關心香港人移民現象。

「香港營商環境報告」副題為「優勢獨特、機遇無限」。

第一章講述港府修訂「逃犯條例」引發連串大型破壞，令香港經濟、社會和民生重創，批評美國視香港為遏制內地發展的棋子，慫恿支持香港反對派大肆破壞，對北京 及香港官員進行無理制裁及對香港特殊待遇採取單方面無理行動，對在港跨國企業施壓和中傷香港營商環境。

第二章講述制定實施港區國安法及落實「愛國者治港」過程，指國安法令香港社會回復安寧穩定，完善選舉制度提升香港政府治理效能。

第三章說重回正軌的新香港，固有優勢絲毫無損，包括一國兩制的獨特性和自由港政策，金融系統穩健、資金自由流動，維持國際金融、貿易和航運中心地位。

香港特首林鄭月娥下周將發表任內最後一份施政報告，這時財政司長先發布「香港營商環境報告」。在記者會上被問及是否與選特首有關，陳茂波特別用英文回應，強調與明年3月的特首選舉無關，也不是向北京「表忠」，而是作為財政司司長有責任講述香港故事，就香港過去兩年受到的抹黑和誤解作事實澄清。