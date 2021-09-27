12月港立法會選舉 首投族大跌22% 71歲以上增6%

香港12月選舉新一屆立法會選舉，18至20歲的「首投族」較去年跌約22%。圖為2020年銅鑼灣街頭的參選廣告。（中通社資料照片）

香港 12月選舉新一屆立法會，這次選舉的臨時選民登記 冊公布直選的選民人數約有446.7萬人，較去年增約400人，但18至20歲的首投族較去年跌約22%，71歲或以上選民人數則上升近6%，證實年輕選民大減，年長選民增加。新思維主席狄志遠認為，青年因不滿選舉制度，不願登記做選民；中大政治與行政學系高級講師蔡子強則認為，變動與社會老齡化、移民潮等有關。

香港選舉事務處發表適用於12月立法會選舉的臨時選民登記冊。今次香港地區直選的選民人數約有447萬人，按年微升0.01%。如果與去年比較，各區的選民數目變動不大，都少於1%，而九龍東就有最多新登記選民，約有1萬人；但與2016年立法會選舉比較，總選民人數增加約兩成。

比較特別的是，按年齡分布來分析，香港出現年輕選民下跌、年長選民增加現象。今次選舉18至35歲的選民按年下跌4.28%，36至65歲的選民亦下跌0.18%，但66歲或以上的選民就增加5.25%。如與2016年比較，變化就較為顯著，年輕組別的選民增加大約一成三，但年長組別選民就增加三成四。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，香港人口老化導致年長選民增加，而近年政治氣氛轉差，令部分年輕人認為屬意的政治人物參選機會渺茫，對登記做選民的意欲大減。

蔡子強又認為，經修改後的選舉制度，選民基礎有大的變動，功能組別本身已非一人一票，再削弱個人票而增加團體票，會令選民覺得難以左右選舉結果，影響投票 率。

香港新聞組／香港27日電

明報報導，立法會改選原於去年舉行，港府以疫情為由推遲，但去年仍有整理選民登記冊，與昨日公布最新的2021年選民資料對比，首投族選民人數近9.4萬，與2020年比減少超過2.6萬人，跌幅逾22%，是所有年齡組別中跌幅最大。71歲或以上選民人數上升近6%，是所有年齡組別中升幅最大

報導引述工聯會議員麥美娟稱，過去一年建制、泛民均無催谷選民登記；部分長者因在2019年區議會選舉不符資格投票，故今次「較著緊」登記做選民，推高長者選民升幅。她重申今次不是「小圈子選舉」，選民基礎具代表性。