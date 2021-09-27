我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

12月港立法會選舉 首投族大跌22% 71歲以上增6%

香港特派員李春／香港27日電
香港12月選舉新一屆立法會選舉，18至20歲的「首投族」較去年跌約22%。圖為2020年銅鑼灣街頭的參選廣告。（中通社資料照片）
香港12月選舉新一屆立法會選舉，18至20歲的「首投族」較去年跌約22%。圖為2020年銅鑼灣街頭的參選廣告。（中通社資料照片）

香港12月選舉新一屆立法會，這次選舉的臨時選民登記冊公布直選的選民人數約有446.7萬人，較去年增約400人，但18至20歲的首投族較去年跌約22%，71歲或以上選民人數則上升近6%，證實年輕選民大減，年長選民增加。新思維主席狄志遠認為，青年因不滿選舉制度，不願登記做選民；中大政治與行政學系高級講師蔡子強則認為，變動與社會老齡化、移民潮等有關。

香港選舉事務處發表適用於12月立法會選舉的臨時選民登記冊。今次香港地區直選的選民人數約有447萬人，按年微升0.01%。如果與去年比較，各區的選民數目變動不大，都少於1%，而九龍東就有最多新登記選民，約有1萬人；但與2016年立法會選舉比較，總選民人數增加約兩成。

比較特別的是，按年齡分布來分析，香港出現年輕選民下跌、年長選民增加現象。今次選舉18至35歲的選民按年下跌4.28%，36至65歲的選民亦下跌0.18%，但66歲或以上的選民就增加5.25%。如與2016年比較，變化就較為顯著，年輕組別的選民增加大約一成三，但年長組別選民就增加三成四。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，香港人口老化導致年長選民增加，而近年政治氣氛轉差，令部分年輕人認為屬意的政治人物參選機會渺茫，對登記做選民的意欲大減。

蔡子強又認為，經修改後的選舉制度，選民基礎有大的變動，功能組別本身已非一人一票，再削弱個人票而增加團體票，會令選民覺得難以左右選舉結果，影響投票率。

香港新聞組／香港27日電

明報報導，立法會改選原於去年舉行，港府以疫情為由推遲，但去年仍有整理選民登記冊，與昨日公布最新的2021年選民資料對比，首投族選民人數近9.4萬，與2020年比減少超過2.6萬人，跌幅逾22%，是所有年齡組別中跌幅最大。71歲或以上選民人數上升近6%，是所有年齡組別中升幅最大

報導引述工聯會議員麥美娟稱，過去一年建制、泛民均無催谷選民登記；部分長者因在2019年區議會選舉不符資格投票，故今次「較著緊」登記做選民，推高長者選民升幅。她重申今次不是「小圈子選舉」，選民基礎具代表性。

香港 選民登記 投票

上一則

互聯網大會 習：築牢數位安全 馬斯克：數據全放中國

下一則

四川雅安天全縣泥石流 2死12失踨3獲救

延伸閱讀

昔日香港「性感女神」扮厲鬼 自嘲死了樣子還在

昔日香港「性感女神」扮厲鬼 自嘲死了樣子還在
香港12月新一屆立法會選舉 年輕選民大減

香港12月新一屆立法會選舉 年輕選民大減
港支聯會解散 天安門母親：感謝32年支持

港支聯會解散 天安門母親：感謝32年支持
鄧炳強：回歸以來 現是23條立法最佳時機

鄧炳強：回歸以來 現是23條立法最佳時機

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國恒大集團。路透

路透：中國金融機構正為恒大可能倒閉做準備

2021-09-19 13:16

超人氣

更多 >