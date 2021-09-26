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鄧炳強：回歸以來 現是23條立法最佳時機

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港保安局局長鄧炳強表示，現在是自香港回歸以來為香港基本法第23條立法的最佳時機，並透露港府在23條立法時將就間諜活動方面有所考量。　

綜合媒體報導，鄧炳強昨出席商台節目《政經星期六》後會見傳媒表示，有關23條立法，當局會以2003年草擬的法例作起點，而過去兩年香港發生很多事，是2003年時無法想像的，故必須訂立法例，讓政府有足夠能力處理「黑暴」事件、勾結外國勢力，危害國家安全的問題。他說未來的23條立法，當局會就間諜活動方面有所考量。

鄧炳強表示，過去兩年香港發生「黑暴」，出現很多危害國家和香港安全的行為，包括公共設施遭破壞、隧道被縱火、磚頭橫飛、擲汽油彈、持不同政見的人被虐打。這些危害國家安全的行為必須要加以制止，而現在就是自回歸以來為基本法第23條立法的最佳時機。　

他表示，港區國安法涵蓋4罪行，而23條則有7類行為，部分在國安法未涵蓋的，當局要立法處理。被問到對比2003年的草案，未來立法是否會更嚴和「加辣」很多，他說法例要針對過往兩年發生的事，一定要有效應對，甚或要預計未來會發生的事，強調要有效率。　

鄧炳強表示，現屆立法會會期只剩兩個月，要完成如此複雜的法例很困難，期望可在下屆立法會完成立法，政府換屆不會有影響，當局正在籌備，包括法律研究和草擬法律藍本。至於以什麼方式諮詢公眾，他認為要看屆時實際情况。他強調定要向社會解說清楚，與公眾溝通。

此外，中國外交部24日發布《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》，羅列美國干預香港事務的種種事實和證據。身兼香港特區候選人資格審查委員會官守成員的鄧炳強表示，清單所列內容均是事實，也都是證據，特區政府和警方今後工作將會參考清單內容，資審會的工作也會參考清單內容。

香港 美國 間諜

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