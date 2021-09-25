九龍區議員宣誓 民主黨5人過關 涂謹申等十人須補資料

九龍區議員24日宣誓，10人有效性成疑，須補資料。圖為日前舉行的區議員首場宣誓儀式。（中新社）

九龍55名區議員昨日宣誓，當中45人獲確認宣誓有效，民主黨 共有5名區議員宣誓過關，包括曾因12港人案被警方國安處拘捕但未被起訴的民主黨黃國桐，李偉峰、朱子洛、袁海文和黎寶桂。

目前在任的九龍區區議員共56人，除日前聲稱拒絕宣誓且昨天沒有到場的李文浩，須即時離任外，其餘55名區議員按區議會分區宣誓。出席的區議員隨即逐一宣誓擁護基本法、效忠特區。

香港 文匯報報導，港府昨晚發表新聞公告，宣布在55名參與宣誓者中，45人的宣誓有效，10人宣誓的有效性成疑，包括油尖旺區議會的胡穗珊、涂謹申、曾自鳴、朱江瑋，深水埗區議會的劉偉聰，九龍城區議會的曾健超、郭天立、任國棟，黃大仙區議會的莫灝哲，以及觀塘區議會的梁翊婷。監誓人已向有關區議員發信要求提供額外資料，以決定其宣誓是否有效。

香港電台報導，袁海文表示，即使目前獲確定為有效宣誓，政府日後若認為他所作的事是違反誓言，亦可以取消區議員資格，形容是有一把刀在自己的頭上，但希望盡力為市民發聲。

此外，明報報導，港島區7名區議員早前接獲當局信件、要求進一步提交資料後，全數遭裁定宣誓無效，失去議席，連同拒絕宣誓的蔡志強，政府昨日刊憲宣布8個議席出缺。