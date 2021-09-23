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香港長洲大批魚群跳上岸 賞月民眾驚喜歡呼

香港新聞組／香港23日電
沙灘海岸有數以千條的小魚不斷彈跳，部分更跳上沙灘。（視頻截圖）
沙灘海岸有數以千條的小魚不斷彈跳，部分更跳上沙灘。（視頻截圖）

社交平台臉書群組「我們的長洲」上傳一段影片，拍攝於中秋節晚上的長洲東灣，片中可見沙灘沿岸有數以千條的小魚不斷彈跳，部分更跳上沙灘，正在賞月、玩燈籠的半百名市民興奮不已。

香港01報導，有人估計這些魚是相當粗生的「橫澤」魚（沙丁魚），並指「唔食得」，但在場人士未有理會，徒手捉起，有外籍人士用衣物盛載魚兒，放入防水袋內。影片多次拍攝到海中有數艘船隻亮著強光在沙灘對開駛過，未知是否與小魚擱淺有關，在場人士多次向船隻歡呼及揮手。

長洲婦女會理事長李桂珍表示，過往長洲偶有橫澤魚跳上岸，主要受天氣影響，倘當日下過大雨，海水偏淡，橫澤魚不適應下會成群結隊跳上岸，多數跳上沙灘岸邊、浮台及碼頭石級上。另一原因是受光影響，中秋節月色明亮，岸邊點點鱗光，牠們有強烈趨光性，有機會跳上岸。

橫澤魚體長梭形，側扁；體被圓鱗；鱗片有數條垂直紋於中央部分中斷，鱗片後緣有少於20個小孔。體銀色，背鰭起點具一黑色斑點。為沿海常見的中上層小型魚類，有集群洄游習性。攝食矽藻和小型甲殼類。主要分佈印度南部、菲律賓、巴布亞新畿內亞及華南沿海。

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