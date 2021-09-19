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港選委會選舉6000警戒備 選民從上屆24萬大減至4889人

香港特派員李春／香港19日電
大批警員18日晚在沙田大會堂投票站巡邏警戒。（中通社）
大批警員18日晚在沙田大會堂投票站巡邏警戒。（中通社）

香港選舉委員會選舉今天舉行，412名候選人競逐13個界別分組的364個席位，全港有4889名合資格選民。

這是香港選制改變後的首場選舉。當局認定是「愛國者治港的第一步」，已部署5000至6000警察，在票站或高危地方高調戒備，還安排便衣警察「觀察可疑人士」。會展中央票站一帶昨晚出現20多名反恐特勤隊警員巡邏。

在今年全國人大常委會作出改變香港選制決定後，香港選委會功能已不止是選舉特首，還包括其自身成員中選出40名立法會議員、要負責香港立法會議員和特首候選人的提名，以及選出香港區的全國人大代表。

選委會也擴編，由1200人擴大至1500席，分別代表香港38個「界別分組」。1500席不用全部選舉，其產生部分透過選舉，部分是當然席位如香港立法會議員和其他政界類別。是由不同提名機構產生的選委會委員156人，當然委員362人，選舉產生的委員982人。據此，今天的香港選委會選舉，名稱為2021年香港選舉委員會界別分組選舉。

香港政務司司長李家超18日到訪香港會議展覽中心的中央點票站和投票站，視察投票和點...
香港政務司司長李家超18日到訪香港會議展覽中心的中央點票站和投票站，視察投票和點票的準備及安排，並為在場人員打氣。（中新社）

港府政務司司長李家超稱，反動力量利用過往選舉制度漏洞，勾結外部勢力，甘心做外國代理人，企圖癱瘓立法會阻撓施政，更要「攬炒」香港。他認為透過新的選制，可把以前的亂象和政治紛擾徹底消除，讓立法會回歸理性，重塑良政善治的新格局。今次首場選舉，是落實「愛國者治港」的重要一步，具有特別意義。

2016年的選委會選舉有超過24萬名選民，但本年度登記選民人數大跌，約有4900名合資格選民有權投票，被批評原本已經是「小圈子選舉」的選委會選舉變得「更小圈子」。

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