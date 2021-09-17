港失業率降至4.7% 多萬人有工開

香港失業情況持續改善，6至8月失業率是4.7%，較上次回落0.3個百分點。（中通社）

香港 最新失業率進一步回落至4.7%，較上月公布降0.3個百分點，是去年1至3月錄得4.2%以來的最低水平。其中建造業及運輸業有相對明顯跌幅，但失業大軍仍有逾18.7萬人。有學者預期失業率持續下跌，今年有望跌至3.8％至4%，但相信今年難以回復至新冠病毒疫前水平。

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由5月至7月的5%，下跌至6月至8月的4.7%，就業 不足率亦由2.4%降至2.2%。香港總勞動人口減8900人，至383.95萬人，當中約365萬人就業，而失業人數則減約1萬，但仍有逾18.7萬，另約8.6萬人就業不足。

明報報導，這次大多數主要經濟行業的失業率均下跌，其中建造業及運輸業有相對明顯跌幅，前者跌0.7個百分點至7.4%，後者跌1個百分點至4.8%，而餐飲服務活動業的失業率則自2021年年初以來連續下跌後，這次維持8.6%不變。

若按照年齡劃分，普遍年齡層失業率均下跌，惟15至19歲及20至24歲的失業率上升。

據報導，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，預期失業率持續下跌，今年有望跌至3.8％至4%，但難回復至疫前約3.7％的水平，而打工仔薪酬亦不如前，相信要待與內地通關後，失業率才再顯著下降。

另據香港經濟日報報導，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，近月的失業率已連續多次較預期更好，隨著經濟逐漸復甦，她相信失業率有進一步回落的空間，估計今年底或有機會回落至4.5%。她補充，由於中港仍未恢復通關，部分行業復甦步伐會受影響，相信失業率難短期內迅速回落至4%以下水平。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒同樣預期，今年底失業率或回落至4.5%以下。他指出，6至8月平均失業率為4.7%，較5至7月低0.3個百分點，符合該行預期，較市場預期低0.2個百分點。而失業率進一步下跌，反映香港疫情 緩和，經濟活動逐步回復正常，消費意欲改善支持零售行業增聘人手，而運輸和建造業的失業人數也有較顯著減少。