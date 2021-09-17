我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

港失業率降至4.7% 多萬人有工開

香港新聞組／香港17日電
香港失業情況持續改善，6至8月失業率是4.7%，較上次回落0.3個百分點。（中通社）
香港失業情況持續改善，6至8月失業率是4.7%，較上次回落0.3個百分點。（中通社）

香港最新失業率進一步回落至4.7%，較上月公布降0.3個百分點，是去年1至3月錄得4.2%以來的最低水平。其中建造業及運輸業有相對明顯跌幅，但失業大軍仍有逾18.7萬人。有學者預期失業率持續下跌，今年有望跌至3.8％至4%，但相信今年難以回復至新冠病毒疫前水平。

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由5月至7月的5%，下跌至6月至8月的4.7%，就業不足率亦由2.4%降至2.2%。香港總勞動人口減8900人，至383.95萬人，當中約365萬人就業，而失業人數則減約1萬，但仍有逾18.7萬，另約8.6萬人就業不足。

明報報導，這次大多數主要經濟行業的失業率均下跌，其中建造業及運輸業有相對明顯跌幅，前者跌0.7個百分點至7.4%，後者跌1個百分點至4.8%，而餐飲服務活動業的失業率則自2021年年初以來連續下跌後，這次維持8.6%不變。

若按照年齡劃分，普遍年齡層失業率均下跌，惟15至19歲及20至24歲的失業率上升。

據報導，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，預期失業率持續下跌，今年有望跌至3.8％至4%，但難回復至疫前約3.7％的水平，而打工仔薪酬亦不如前，相信要待與內地通關後，失業率才再顯著下降。

另據香港經濟日報報導，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，近月的失業率已連續多次較預期更好，隨著經濟逐漸復甦，她相信失業率有進一步回落的空間，估計今年底或有機會回落至4.5%。她補充，由於中港仍未恢復通關，部分行業復甦步伐會受影響，相信失業率難短期內迅速回落至4%以下水平。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒同樣預期，今年底失業率或回落至4.5%以下。他指出，6至8月平均失業率為4.7%，較5至7月低0.3個百分點，符合該行預期，較市場預期低0.2個百分點。而失業率進一步下跌，反映香港疫情緩和，經濟活動逐步回復正常，消費意欲改善支持零售行業增聘人手，而運輸和建造業的失業人數也有較顯著減少。

香港 就業 疫情

上一則

港支聯會走入歷史 61國際組織籲制裁涉事港官

下一則

應警要求刪官網、臉書 港支聯會32年走入歷史

延伸閱讀

剷除六四記憶？港支聯會網路平台 刪除相關歷史資料

剷除六四記憶？港支聯會網路平台 刪除相關歷史資料
南韓疫情慘：人不找事、事不找人 失業率創新低

南韓疫情慘：人不找事、事不找人 失業率創新低
德州失業救濟加長措施 9月11日截止

德州失業救濟加長措施 9月11日截止
聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響

聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響

熱門新聞

神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

2021-09-10 00:43
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

2021-09-09 21:07
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大