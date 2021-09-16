楊雪盈、梁柏堅等7香港區議員 宣誓無效被DQ

失去區議員資格的7人包括灣仔區議會主席楊雪盈。（Getty Images）

港府15日根據基本法宣布7名區議員的宣誓為無效宣誓，包括灣仔區議員楊雪盈及梁柏堅、東區區議員韋少力、陳榮泰、黎梓欣、蘇逸恆及南區區議員彭卓棋。

明報報導，現任211名區議員10日起分成4批宣誓，首批宣誓的24名港島區區議員率先在北角社區會堂舉行宣誓儀式。港府表示，由於監誓人對楊雪盈、梁柏堅、韋少力、陳榮泰、黎梓欣、蘇逸恆、彭卓棋等7名區議員所作宣誓的有效性存有疑問，已向有關區議員發信要求提供額外資料，以決定其宣誓是否有效。

香港 01報導，港府公布，經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人根據人大常委員有關基本法第104條的解釋所訂下的原則及相關的法律規定，確定7名區議員的宣誓為無效宣誓，必須離任，不得重新安排宣誓。

梁柏堅在臉書表示，港府回信並沒有就申述作出任何回應，只有一句說「不信納」，他要求港府提供合理解釋，並保留上訴的權利。黎梓欣表示已在預料之中，而陳榮泰則說：「終於等到呢一日！」

此外，另據香港電台報導，香港泛民主派核心人物何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、郭永健、趙恩來、何秀蘭、梁國雄、朱凱迪、楊森、張文光、麥海華和梁國華，因為去年6月4日參加未經官方批准的「六四 」燭光晚會，15日被法院判處入獄4至10個月不等，後3人獲得緩刑。

去年警方以防疫 理由，禁止市民支援愛國民主運動聯合會舉辦年度「六四」晚會，但當晚仍有大批泛民人士到維多利亞公園出席集會，其後多人被捕。區域法院上周審訊案件，12名被告各自承認參與或煽惑他人參與未經批准集結罪。