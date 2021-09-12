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香港教協大會通過解散 餘款均分會員 4億元物業不賤賣

香港特派員李春／香港12日電
教協會長馮偉華（右四）、4名副會長、理事會總祕書及總司庫，以及監事會主席潘天賜（右一）11日一同在會議中見證投票。（取材自教協）
教協會長馮偉華（右四）、4名副會長、理事會總祕書及總司庫，以及監事會主席潘天賜（右一）11日一同在會議中見證投票。（取材自教協）

香港會員最多的民主派團體，同時也是香港最大的單一行業工會香港教育教育專業人員協會（簡稱教協），昨天召開特別會員大會，以9成5的票數通過解散。教協多項自置物業估逾4億港元（約5142萬美元）。會長馮偉華稱，放售物業時將秉持「不賤賣」原則。

香港教協會是由香港的大學、中學、小學、幼稚園、特殊學校各級學校教師組成的教育工會，教協創會48年，高峰時期會員近10萬之眾。

8月10日，教協向全體會員發信和召開記者會宣布決定解散。教協會長馮偉華當時說，決定是基於對全盤環境及形勢的研判。香港社會及政治環境出現巨大變化，近月情況變得較差，感受巨大壓力，理事會已盡一切努力，找出可行的方案，去延續會務運作，但看不到前景，難以繼續實踐目標。

11日的特別會員代表大會首項議程為「決議解散」，140名與會會員不記名投票，以1...
11日的特別會員代表大會首項議程為「決議解散」，140名與會會員不記名投票，以132票贊成、6票反對、2票棄權，定下解散命運。（取材自教協）

香港教協會長馮偉華昨天說，特別會員大會有超過140人出席，132票贊成教協解散，6票反對，2票棄權。他表示心情沉重，感到很可惜，解散的決定是無奈但必須。

教協11日召開特別會員大會，以九成五的票數通過解散。（取材自教協）
教協11日召開特別會員大會，以九成五的票數通過解散。（取材自教協）

馮偉華稱，會做好解散工作，包括變賣資產、遣散員工、結束與夥伴的合作計畫等；如有餘款，將會與會員均分；如果有會員無領取款項或退款，會將最終剩餘捐給合法教育和慈善團體。至於教協成立的「司徒華教育基金」，他表示隨著教協解散，基金也會停止運作。教協擁有的多項自置物業，市場估值逾4億港元。會長馮偉華稱，放售物業時將秉持「不賤賣」原則。

教協通過解散，隨即有新教師工會宣布星期天成立，新工會名「香港教育工作者工會」，據報將是建制派教聯會成員。

香港新聞組／香港12日電

明報報導，支聯會7名常委全被起訴及正還押，由親友開設的「鄒幸彤後援會」臉書專頁昨晚發帖，稱家屬已探訪鄒幸彤，她精神很好，反應敏捷，估計比平時睡得好，心境也更坦然。帖文稱鄒幸彤詩興大發，以詩明志，而她吟的是一直最喜歡的詩──明代宗的忠臣于謙所寫的〈石灰吟〉：千錘萬鑿出深山，烈火焚燒若等閒。粉骨碎身全不怕，要留清白在人間。

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