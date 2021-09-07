前海擴大7倍 兩辦：為港注入新動能

中共中央、國務院印發的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》6日發布，為進一步擴展發展空間，前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里。圖為前海合作區建設風貌。（中新社）

中央一連兩日宣布粵港澳大灣區新政策，繼前日公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》後，中共中央、國務院 昨發布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海深港合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，即增加約7倍，幾乎囊括深圳西海岸一帶。

大公報報導，香港 特首林鄭月娥6日在深圳參加深港高層會晤暨2021年深港合作會議上表示，《前海方案》的推出，將有利推動更高水平的港深合作，發揮兩地在粵港澳大灣區內「雙引擎」的功能。《前海方案》不但能充分發揮香港在高端專業服務業的固有優勢，助力提升前海深港現代服務業合作區的功能，更能促進香港專業服務業的長遠發展。

國務院港澳辦發言人表示，《前海方案》是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大部署，是豐富「一國兩制」實踐的重大舉措，必將為香港發展拓展新空間、注入新動能、提供新機遇。中聯辦發言人也表示，《前海方案》為正處在由亂及治、由治及興關鍵時期的香港乘勢而上，找準「國家所需」和「香港所長」的交匯點，開闢了更為廣闊的舞台。

明報報導，《前海方案》提出便利港人及專業北上發展、辦學、開設醫療機構等，並提出港人可出任前海法定機構職務。不過，中央處理橫琴及前海方式不同，前者容許「粵澳共管」，前海則由廣東省及深圳領導，未列明港府在制度上角色。

另據新華社報導，中共中央、國務院近日印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。方案提出，要吸引澳門 居民就業創業、加強與澳門社會民生合作、推進基礎設施互聯互通，建設便利澳門居民生活就業的新家園。總體方案提出，允許具有澳門等境外執業資格的金融、建築、規畫、設計等領域專業人才，在符合行業監管要求條件下，經備案後在合作區提供服務，其境外從業經歷可視同境內從業經歷。