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律師會改選前夕 張達明突辭理事

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港律師會理事今日改選新會長前夕，現任理事、兼港大法律學院首席講師張達明昨日辭任理事一職，即時生效，他說請辭的決定與上周律師會改選結果無關，希望多花時間於家庭、義務法律服務等。此外，張達明早前已同時辭任港大校務委員一職。

「獨立媒體」報導，58歲的張達明昨天在Facebook專頁發帖表示，自己在2018年被選為理事會理事，任期任定明年才結束，但張達明表示希望專注其他範疇，尤其是推廣公益法律服務，投放更多時間予家人和朋友。他表示早在今年律師會改選前，已向部分律師會的會員透露，難以繁重的生活和工作之中，履行律師會的職責。

張達明表示，真誠希望律師會理事會可以繼續保持多元聲音，理事會成員來自不同背景、不同理念，不負律師會的高度誠信，保持律師會作為一個專業團體，持守政治中立和專業的價值。

香港律師會上周舉行周年大會，改選其中5個理事席立，結果親建制派的5人名單大獲全勝，代表開明派的3人名單則全敗。律師會20名理事，親建制派現穩占14席。張達明辭職後，開明派僅餘5人。

另外，明報報導，律師會今日選舉新會長，現任副會長陳澤銘料在無競爭下當選會長。

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