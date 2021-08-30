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港財爺：打造人民幣離岸生態體系 對接「十四五」規畫

香港新聞組／香港30日電
財政司司長陳茂波認為香港從金融市場到其他領域，都要以站上新台階的角度來制訂新發展方向，這樣才能牢牢抓緊發展機遇。（中通社）
財政司司長陳茂波認為香港從金融市場到其他領域，都要以站上新台階的角度來制訂新發展方向，這樣才能牢牢抓緊發展機遇。（中通社）

國務院港澳辦副主任黃柳權日前率領宣講團赴港，向各界宣講「十四五」規畫。財政司司長陳茂波昨日發表網誌，指出對接國家「十四五」規畫，香港要有相應的籌謀部署，從金融市場到其他領域都要以站上新台階的角度來制訂新發展方向，這樣才能牢牢抓緊發展機遇。

大公報報導，陳茂波表示，香港作為國際金融中心和全球最大的離岸人民幣樞紐，依靠連接內地的地利及市場優勢，故要思考「十四五」時期內地需要什麼，以及香港應如何做好策略部署，才能把握好關鍵機遇。

陳茂波強調香港要做好政策對接、產業對接和市場對接，而更重要的是理念和思路的對接，才能在複雜互動的市場，最大程度地動員全社會的力量和資源，推動香港在國家未來的藍圖中有更好的發展。

陳茂波提到，其中一點是讓香港債券市場更深更廣的發展，指債券有效讓投資者的資金可按投資期長短的需要管理風險，有助香港匯聚長期資金，相信在內地經濟持續發展下將帶動龐大需求，並於債券通「南向通」啟動在即等背景下，香港的債券市場將有更大的發展空間。他又指，為了令債市發展踏上新台階，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌等，以至信貸評級服務，都需要檢視。

宣講會其中一個重點是香港如何推進人民幣國際化，陳茂波表示，香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，不單提供境外人民幣資金的「蓄水池」，更要打造好人民幣的「離岸生態體系」，相信香港有條件及能力打造更多的離岸人民幣計價投資工具，提供具投資回報的渠道、金融工具和項目，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險管理等財資管理服務，讓人民幣資金能在離岸市場循環流轉。

香港 債券 投資

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