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香港反國歌法示威 地盤工襲警判囚7月

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

去年5月27日，立法會恢復二讀《國歌條例草案》，攬炒派中人乘機發起集會遊行，更觸發多區黑暴騷亂。警方當日拘捕逾360人，其間，便衣警員在旺角制伏暴徒時遭到擲樽及鐵罐圍攻，兩名男子各被控非法集結及襲警罪，受審後在本月7日在九龍城裁判法院被裁定全部罪成，昨日判刑。

文匯報報導，裁判官鄭念慈指出，非法集結和襲警屬嚴重罪行，案發背景包括示威者向警員擲金屬罐、玻璃樽，導致警員受傷，判刑要考慮阻嚇力，以儆效尤，同時保障執法的警員。考慮到23歲學生被告已還柙超過160天，判其120小時服務令，另一名地盤工則判囚7個月，即時入獄。

被告依次為李汶錡（23歲），報稱學生，和黃勝仁（27歲），報稱地盤工人。兩人被控一項非法集結及兩項襲警罪，控罪指兩人在2020年5月27日，在旺角亞皆老街及彌敦道交界與其他人參與非法集結，更襲擊警員警長。

裁判官鄭念慈在8月初裁決時表示，綜合片段和證據，便衣警員在追捕堵路者時，被人投擲鐵罐和玻璃樽等，導致膝蓋受傷。在比對片段後，她認為投擲雜物者為本案兩名被告，即學生李汶錡和黃勝仁，遂裁定兩人有份襲警和挑釁警員。辯方當時求情稱，李汶錡因為違反宵禁令，已還柙近5個月，如果判監可享有刑期扣減，黃勝仁沒有預謀犯案，希望法庭輕判。

法庭早前為李汶錡索取社會服務令及勞教中心報告，報告建議李接受高時數社會服務令，及定期接受精神科治療，其勞教中心報告則指他患有脊柱側彎及有精神問題。鄭官表示，基於案件嚴重性，以6個月為量刑起點，考慮到李早前已還柙超過160天，報告亦建議社會服務令，並附帶精神科治療的附加條件，遂判處李120小時社會服務令，希望有助於其更生。

至於地盤工黃勝仁，裁判官認為黃不認罪、無任何悔意，案發時更加蒙面，不但有壯膽之效，也增加執法難度，遂就各罪分別以6個月為量刑起點，而在非法集結中使用蒙面物罪加刑1個月，各罪同期執行，總刑期7個月，即時入獄。

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