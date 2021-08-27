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香港資審開刀…民主派最後一席 鄭松泰議員資格被拔

香港特派員李春／香港27日電
現任立法會議員鄭松泰被認定不符合「擁護基本法及效忠香港特區」的法定要求與條件，即日起喪失立法會議員資格、五年不得參選。（中通社）
現任立法會議員鄭松泰被認定不符合「擁護基本法及效忠香港特區」的法定要求與條件，即日起喪失立法會議員資格、五年不得參選。（中通社）

身兼候選人資格審查委員會（簡稱資審會）主席的香港政務司司長李家超26日宣布，香港立法會最後一名民主派議員鄭松泰被裁定選舉委員會（簡稱選委會）委員登記無效，鄭松泰因不符合「擁護基本法及效忠特區」，即時喪失立法會議員資格、五年不得參選。資審會主席李家超則說，騙徒最擅長是扮演不同的角色，不准任何人用審查機制漂白 。

按香港政府公布選舉委員會界別分組選舉的候選名單，有1496名參選人獲裁定資格有效，另有兩人被裁定無效。除現任立法會議員鄭松泰，另一位未公布名字，但據選舉事務處更新選舉委員會選舉網頁上的候選人名單資料，是報名參選的保險界蔡志堅。他被標示提名無效，理由是未有登記為地方選區選民的基本條件，不符合參選資格。

鄭松泰是香港立法會最後一名民主派議員。鄭松泰回應有關決定說，只能夠說尊重，又認為就有關決定的上訴空間不大。他稱資審會對他的查詢有數方面，包括他過往參與的論壇及言論、著作內容。他稱愛香港不一定在立法會制度下才可作出貢獻，如果希望建設香港，仍會有位置和空間。

身兼候選人資格審查委員會主席的港府政務司長李家超說，資審會全盤考慮參選人的過往言行、出版的書籍及文章等，審視有否宣揚港獨、自決、侮辱國旗國徽等行為，再作出有關決定，強調不會容許假扮擁護效忠的人進入香港的管治體制。

李家超稱，資審會並非「搞清一色」，候選人可以反對政府，但絕不能做任何損害國家利益的事情。「真誠擁護基本法及效忠香港特區」是要在意圖及言行上；只用花言巧語或其他方法嘗試假扮，並不會得逞。

另據中央社報導，鄭松泰為政治組織熱血公民主席，熱血公民曾被視為泛民主派中較為激進的組織，但彼此對個別問題也會呈現矛盾。

去年底，當局指泛民4名立法會議員不符合公職人員條件而褫奪他們的議席，其他15名泛民議員因此集體請辭，以示抗議，但當時鄭松泰卻選擇留任。

熱血公民成立於2012年，其成員一向激進；2017年，鄭松泰曾在立法會會議廳倒插中華人民共和國國旗及香港區旗，被指具侮辱性。

李家超宣布，已遞交選委會當然委員登記的鄭松泰資格無效。（中新社）
李家超宣布，已遞交選委會當然委員登記的鄭松泰資格無效。（中新社）

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