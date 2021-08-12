我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

香港民陣也傳解散 13日開會決定 前核心：意料中事

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

繼全港最大教師工會教協解散後，可能再多一個民主派組織面臨相同命運。消息指，民間人權陣線主流意見傾向解散，將於13日召開會議，就是否解散組織作出決定。民陣臨時召集人鍾松輝接受查詢時表示，不作評論。

香港01引述文匯報11日報導稱，有近19年歷史的民陣上周曾召開會議，迅速通過解散民陣的決議。有消息人士指，至今仍未有解散民陣的決定，須待下次會議才再作討論和決定。

據報導，有前民陣核心坦言，民陣解散屬意料中事，認為在當前社會氣氛下，化整為零或是保存實力的出路。今年3月，民主黨、公民黨、民協等民陣會員團體宣布，停止派代表參與民陣的會議及工作，據了解相關政黨沒有收到開會邀請。

鍾松輝早前受訪曾稱，自己擔任臨時召集人有兩項任務，一是在8月通知成員團體更新資料，倘成員團體在9月前未有更新資料，根據章程，將視有關團體退出民陣；二是在9月通知所有成員團體召開大會，選出下屆召集人及祕書處成員。

2002年成立的民陣，過去一直主辦「七一」遊行，其中2003年50萬人大遊行，成功迫使政府擱置基本法第23條立法。2019年修例風波，民陣主辦多場遊行，包括612、616遊行，宣稱有過百萬人參加。

警方社團事務主任於今年5月向召集人陳皓桓發信，質疑民間人權陣線涉嫌違反社團條例第5條，要求民陣以書面提供6項資料，包括未有再向申請社團註冊的原因、民陣社交專頁是否由民陣建立和管理、要求提供民陣由2006年9月至今曾舉辦的遊行集會資料，及要求交代民陣成立以來的收入來源、開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼等。

陳皓桓當時回覆警方指，根據基本法，香港居民擁有結社自由，民陣不認同臨時立法會引入的社團條例，更不認為民陣是非法社團，因此不會逐一回應社團註冊主任的提問。他質疑，民陣多次向警方申請不反對通知書，並與警方就遊行集會開會溝通，如民陣為非法社團，為何警方與多個政府部門一直與民陣合作。

遊行 香港 民主黨

上一則

中國最大「方艙實驗室」揚州核酸日檢可達450萬人次

下一則

全球最佳機場排名 香港從第6跌至第10

延伸閱讀

拜登年底舉行民主峰會邀蔡英文？ 美：還沒發出邀請

拜登年底舉行民主峰會邀蔡英文？ 美：還沒發出邀請
人權會要查18年前SARS封院 藍批政治算計

人權會要查18年前SARS封院 藍批政治算計
台灣18年前SARS和平封院風暴 人權會將調查訪談

台灣18年前SARS和平封院風暴 人權會將調查訪談
人權會成立周年 陳菊秀政績 在野立委批荒謬

人權會成立周年 陳菊秀政績 在野立委批荒謬

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
上海電氣集團股份有限公司總裁黃甌，5日突然離世。（取材自人民網）

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

2021-08-06 10:00
東京奧運拳擊女子75公斤級決賽中，中國選手李倩不敵英國選手普賴斯，獲得銀牌。（新華社）

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

2021-08-08 06:57

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區