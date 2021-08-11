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實施反制裁法 林鄭喊香港本地立法

特派員李春╱香港11日電
香港特首林鄭月娥10日表示，已向中央提交對於在香港實施「反外國制裁法」的意見，支持以本地立法方式，把有關法例列入基本法附件三在香港實施。（中通社）
香港特首林鄭月娥10日表示，已向中央提交對於在香港實施「反外國制裁法」的意見，支持以本地立法方式，把有關法例列入基本法附件三在香港實施。（中通社）

香港特首林鄭月娥表示，已向北京提交在香港實施「反外國制裁法」的意見，支持以本地立法方式，把有關法例引入「基本法」附件3在香港實施，但仍要待全國人大常委會決定。

香港政界早前傳出本月17日召開的全國人大常委會，將審議增加香港及澳門基本法附件3所列全國性法律，即將內地新通過的「反外國制裁法」，列入基本法附件3，在香港實施。

香港律政司長上周到訪北京，相信是討論「反外國制裁法」在香港實施的安排，其後傳出，這次不是直接將內地法律直接搬到香港實施，而是要透過香港本地立法來實施。

所謂本地立法，即是對內地法律與香港實施的普通法對接，同時對部分內地法律條款重新包裝和規例。香港法律界人士分析說，內地「反外國制裁法」如在香港直接實施，可能導致外資大量撤退，甚至令香港國際金融中心變色。舉例而言，一家外資銀行不能既執行美國的制裁，又支持中國內地的反制裁。

林鄭月娥說，支持本地立法方式，是因為肯定會有外部勢力和媒體炒作事件，以弱化香港金融中心地位和外國對香港的信心，希望透過本地立法程序作出澄清，以免別有用心的人炒作。

香港新聞組╱香港11日電

另據明報報導，環球時報英文版昨日引述匿名消息人士稱，美國駐港總領事館召集在港美企開會，以在香港營商風險增加為由，施壓他們撤離香港。

美國國務院回覆稱「報導編造事實，完全是錯誤的」，並稱「我們跟香港的關係是清晰和持久。我們繼續為美國商界發聲」。

香港 美國 北京

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