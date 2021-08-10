師生不打針不檢測 香港科大禁入校園
下月就是新學年，大專院校紛紛鼓勵學生接種新冠疫苗。香港科技大學行先一步，築起「防疫屏障」，昨日向全體學生發電郵，要求所有定期進入校園的師生、居於校園的教職員、定期訪客、承辦商員工等人士，須在網上匯報系統提交疫苗接種或定期檢測紀錄後，方獲發電子通行證，否則會禁止進入校園。
大公報報導，有教職員歡迎校方的新防疫安排，相信能令師生安心返學，預計新學年有更多師生願意回校面對面上課。
科大昨日向學生發電郵說明：9月1日起，學生須於網上匯報系統提交紀錄，系統將於8月18日起開放，所有已完成接種兩劑疫苗的師生職員，將獲發電子校園通行證，有效期至12月31日。已於本地接種一劑疫苗者，將獲發有效期至首劑接種日後30天的校園通行證，若未能在30天內接種第二劑，便須提交檢測紀錄直至完成接種為止。
科大提醒學生，若無法符合規定以致未能進入校園，可能導致未能滿足出席率或課程要求，或缺席考試等潛在後果。但科大指不會因為學生未有遵循疫苗接種或定期檢測政策，而開除學籍。
科大續表示，若學生因醫療健康問題未能接種疫苗，可在大學保健中心或附近領取免費快速測試劑盒，並在領取前最少一日在系統上載相關醫療證明。如有成員提交虛假的記錄或資料，一經發現，大學將會根據既有程序處理，有關人士或會面臨紀律處分。
另據明報報導，教育局日前宣布，倘全校教職員及學生接種率達七成，可全日復課及舉行活動。有中學生家長透露，近日接獲老師通知，學生如要參與校隊訓練須打針。
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