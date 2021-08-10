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師生不打針不檢測 香港科大禁入校園

香港新聞組／香港10日電
香港科技大學要求全體師生必須繳交接種疫苗紀錄或定期病毒檢測結果，否則會被禁止進入校園。（取材自維基百科）
香港科技大學要求全體師生必須繳交接種疫苗紀錄或定期病毒檢測結果，否則會被禁止進入校園。（取材自維基百科）

下月就是新學年，大專院校紛紛鼓勵學生接種新冠疫苗。香港科技大學行先一步，築起「防疫屏障」，昨日向全體學生發電郵，要求所有定期進入校園的師生、居於校園的教職員、定期訪客、承辦商員工等人士，須在網上匯報系統提交疫苗接種或定期檢測紀錄後，方獲發電子通行證，否則會禁止進入校園。

大公報報導，有教職員歡迎校方的新防疫安排，相信能令師生安心返學，預計新學年有更多師生願意回校面對面上課。

科大昨日向學生發電郵說明：9月1日起，學生須於網上匯報系統提交紀錄，系統將於8月18日起開放，所有已完成接種兩劑疫苗的師生職員，將獲發電子校園通行證，有效期至12月31日。已於本地接種一劑疫苗者，將獲發有效期至首劑接種日後30天的校園通行證，若未能在30天內接種第二劑，便須提交檢測紀錄直至完成接種為止。

科大提醒學生，若無法符合規定以致未能進入校園，可能導致未能滿足出席率或課程要求，或缺席考試等潛在後果。但科大指不會因為學生未有遵循疫苗接種或定期檢測政策，而開除學籍。

科大續表示，若學生因醫療健康問題未能接種疫苗，可在大學保健中心或附近領取免費快速測試劑盒，並在領取前最少一日在系統上載相關醫療證明。如有成員提交虛假的記錄或資料，一經發現，大學將會根據既有程序處理，有關人士或會面臨紀律處分。

另據明報報導，教育局日前宣布，倘全校教職員及學生接種率達七成，可全日復課及舉行活動。有中學生家長透露，近日接獲老師通知，學生如要參與校隊訓練須打針。

疫苗 檢測 防疫

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