香港壹傳媒退租工業邨報館用地 否認違反租賃條款

香港示意圖。圖／shutterstock

蘋果 日報個多月前宣布停刊後，負責管理將軍澳工業邨的香港 科技園公司隨即表示啟動重收程序。壹傳媒9日公布，已就將軍澳工業邨的前營業場所，向科技園公司發出退租通知，惟不承認任何違反租賃條件的行為。

立場新聞報導，今年6月，港府引用港區國安法 凍結蘋果及其相關公司的資產，科技園公司亦在6月23日、蘋果宣布停刊當日發表聲明，指稱蘋果日報印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，按地契向蘋果發出違反契約條款通知，並啟動重收程序。

壹傳媒昨日發出上市公司公告，表示已就將軍澳工業邨駿盈街8號的前營業場所向科技園公司發出退租通知，而根據租賃，科技園公司可於9月17日或之前接納退租通知，雙方可就租賃項下的應付代價進行磋商。由董事會主席葉一堅發出的公告聲明，壹傳媒不承認任何涉嫌違反租賃條件的行為。

科技園公司屬港府設立的法定機構，管理科學園和三個工業邨，包括壹傳媒大樓所在之將軍澳工業邨。壹傳媒創辦人黎智英，與壹傳媒集團前營運總裁兼財務總裁周達權及前行政總監黃偉強早前被控告欺詐罪，指各人意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利去採取行動，導致蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益；或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。