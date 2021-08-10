我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

香港壹傳媒退租工業邨報館用地 否認違反租賃條款

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

蘋果日報個多月前宣布停刊後，負責管理將軍澳工業邨的香港科技園公司隨即表示啟動重收程序。壹傳媒9日公布，已就將軍澳工業邨的前營業場所，向科技園公司發出退租通知，惟不承認任何違反租賃條件的行為。

立場新聞報導，今年6月，港府引用港區國安法凍結蘋果及其相關公司的資產，科技園公司亦在6月23日、蘋果宣布停刊當日發表聲明，指稱蘋果日報印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，按地契向蘋果發出違反契約條款通知，並啟動重收程序。

壹傳媒昨日發出上市公司公告，表示已就將軍澳工業邨駿盈街8號的前營業場所向科技園公司發出退租通知，而根據租賃，科技園公司可於9月17日或之前接納退租通知，雙方可就租賃項下的應付代價進行磋商。由董事會主席葉一堅發出的公告聲明，壹傳媒不承認任何涉嫌違反租賃條件的行為。

科技園公司屬港府設立的法定機構，管理科學園和三個工業邨，包括壹傳媒大樓所在之將軍澳工業邨。壹傳媒創辦人黎智英，與壹傳媒集團前營運總裁兼財務總裁周達權及前行政總監黃偉強早前被控告欺詐罪，指各人意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利去採取行動，導致蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益；或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

蘋果 香港 港區國安法

上一則

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

下一則

英媒：中國間諜假扮難民 BNO簽證加強審查

延伸閱讀

香港奪1金2銀3銅 征奧史最佳 獎牌榜排第49

香港奪1金2銀3銅 征奧史最佳 獎牌榜排第49
河濱房市投資熱點 集合公寓、工業物業高價售出

河濱房市投資熱點 集合公寓、工業物業高價售出
南加河濱房市成全美投資熱點 集合公寓、工業物業均高價賣

南加河濱房市成全美投資熱點 集合公寓、工業物業均高價賣
調查壹傳媒有否損害股東權益 港府罕見引「公司條例」

調查壹傳媒有否損害股東權益 港府罕見引「公司條例」

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）

東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

2021-08-04 02:26
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
上海電氣集團股份有限公司總裁黃甌，5日突然離世。（取材自人民網）

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

2021-08-06 10:00

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開