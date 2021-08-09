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賽前1月險崩潰… 李慧詩3度征奧摘2銅

香港新聞組／香港9日電
香港單車女選手李慧詩8日在場地自由車女子爭先賽摘銅。（路透）
香港單車女選手李慧詩8日在場地自由車女子爭先賽摘銅。（路透）

由牛頭角下村走到奧運舞台，李慧詩用17年的運動員生涯說出了一個關於堅持的故事，崩潰過、受傷過也被質疑過，但她每次依然重新站起，今次更以一面銅牌作為自己奧運生涯的告別禮，成為唯一在兩屆奧運中奪得獎牌的香港運動員，不是李慧詩天生強大，只因堅持目標就是作為運動員的本分，做好自己就是她心目中的香港精神。

香港單車女選手李慧詩，8日在場地自由車女子爭先賽摘銅。（路透）
香港單車女選手李慧詩，8日在場地自由車女子爭先賽摘銅。（路透）

文匯報報導，來到伊豆的第8天，終於看到李慧詩展露笑顏，她於銅牌戰直落場數2：0擊敗德國新秀艾瑪軒絲後，鬆一口氣的模樣令人印象深刻。

由2012年倫敦奧運嶄露頭角於凱林賽奪銅開始，李慧詩便成為所有人心目中的「獎牌保證」，但里約奧運「炒車」的經歷以及東京奧運延期的變數，往績再華麗亦難免不安，沉重的壓力更令她瀕臨崩潰，幸好在教練團隊、隊友及家人的支持下重新振作：「賽前一個月曾差點崩潰，有時壓力大得只有自己知，我不停告訴自己『我可以的』。要多謝家姐不斷安慰我，而整個團隊包括隊友也用盡辦法協助我，給了我很大信心，我很欣慰我仍然站在這個舞台。」

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

三屆奧運拿了兩面銅牌，這可是改寫香港體壇歷史的創舉，但運動員總是覺得自己可以做得更好，李慧詩當然不會例外：「是有一點失望，凱林賽有失誤、爭先賽準決賽亦太心急，這一屆實力太接近，不然成績可以更好，人生就是這樣，付出和收穫未必成正比，但努力過至少不會後悔。」

比起結果得失，這面銅牌更大的意義在於李慧詩見證自己的成長：「9年前第一次參加奧運，覺得所有人都要遷就我，到了今屆我知道只有互相協調、合作，才會成就更強大的團隊，每個人只需做好自己，不用給予自己太大包袱，這就是香港精神。」

奮鬥了17年，強如「女車神」也累了，以一面銅牌為自己奧運生涯畫上句號後，李慧詩終於可以卸下肩上多年的重擔好好地睡上一覺：「做了運動員之後，從未試過可以完全沒包袱地睡一覺，現在我只想睡上十小時，什麼都不想，為了今次奧運太忙了，接下來我要好好愛錫自己。」

東京奧運 香港 倫敦

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