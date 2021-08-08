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民主黨副主席李永達突離港赴英 前主席：餐敘沒提去意

香港新聞組／香港8日電
民主黨前主席劉慧卿（前左）4日曾於臉書發照片稱與李永達（前右）、何俊麒（後）共進晚餐；她7日稱李永達當晚未透露去意。（取材自劉慧卿臉書）
民主黨前主席劉慧卿（前左）4日曾於臉書發照片稱與李永達（前右）、何俊麒（後）共進晚餐；她7日稱李永達當晚未透露去意。（取材自劉慧卿臉書）

港媒報導，香港民主黨副主席李永達6日晚已離港赴英，黨內消息稱他購買雙程機票，但也有說法指他「預計短期內不會返港」。李妻、屯門區議會前主席陳樹英則對黨內友人證實丈夫離港赴英，但她不會代為發言。民主黨主席羅健熙表示未接獲他辭任副主席一職。

文匯報稱，李永達6日晚約9時和陳樹英抵達機場，前往國泰櫃位辦理登機手續，李永達登機後，陳樹英便離開機場。

報導並引述消息稱，李永達是前往倫敦，「預計短期內不會返港」。

立場新聞報導，，65歲的李永達是為民主黨創黨成員及前主席，任立法會議員多年，2012年落選後便未再參選，淡出政壇第一線；2019年4月被控於「占中」期間煽惑他人公眾妨擾，遭判刑8個月、緩刑兩年。到今年6月，他「復出」當選民主黨副主席，當時他稱是希望穩定軍心。

李永達曾多次主張民主黨不應參與年底的立法會選舉，並形容香港選舉改制後，若能通過資審委審查當選，是受了「共產黨恩賜」，「遲早要還數」。

另據明報報導，民主黨副主席李永達已離港，據悉其妻陳樹英向黨友發信息，就丈夫離港赴英一事表示感謝關心，但未有透露他離港原因及會否返港等，僅稱如有需要，李永達會自行回應，自己即使是親人亦不會代言。民主黨主席羅健熙表示知悉李永達目前不在港，會嘗試與他聯絡，未接獲他辭任副主席一職。

報導稱，對於李永達離港，有民主黨員感驚訝，稱該黨亦是在文匯報昨刊登報導後才知悉事件。有民主黨中人稱，黨內無人知悉李永達離港原因。網媒「眾新聞」稱李永達此行是購買雙程機票，惟有民主黨中人稱，單程與雙程機票價錢只相差「一千幾百」，以往部分離港不回者亦會購買雙程機票。

報導指出，民主黨前主席劉慧卿4日曾發帖稱與李永達、何俊麒共進晚餐。劉慧卿稱，李永達當晚並未透露去意，並稱不知悉李目前情况。

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