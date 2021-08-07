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香港工展會首日 8成顧客用消費券掃貨

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港工展會購物節昨日起一連三天，首次在亞洲國際博覽館舉行，約250個攤位提供低至一折的至筍貨品，包括美食、家品、寵物用品等，昨日首兩小時已吸納近千人掃貨。有參展商稱八成顧客均使用消費券，期望三天銷售額達七位數。

大公報報導，有參展商未齊備各種電子支付「呻笨」（吐苦水），慨嘆生意過門不入。有市民稱讚優惠力度大，火速購買了一套千元廚具，並說今次在室內舉行，不用日曬雨淋更舒適。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

由中華廠商會主辦的工展會，去年受疫情影響而延期，近日疫情緩和，加上政府派發消費券，趁著暑假消費旺季，抓緊時機舉辦。據報導，昨早開幕前已有數百人排隊等候，拖箱背袋預備掃貨。場內貨品種類豐富，設有「休閒食品區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「寵物保健區」、「健康養生區」五大主題展區。

林女士帶著女兒和外傭專程來掃貨，不到兩小時，已收穫滿滿一個行李箱。她說已想好要買一套廚具，現場見一款三件套裝由原價2800元（港幣，下同，約360美元）減到1000元，即場興奮地買下，「我買嘢好快手㗎！睇啱就買，前幾日派的消費券，早就用來買電腦啦！」她說每年都逛工展會，往年在維園舉辦，場內很擠迫，今次在室內不用曬太陽，場地又寬大，舒服很多，「不過食品占比好似少咗，其他種類豐富好多。」

海味舖負責人Ann姐表示，疫情一年多以來，生意其實沒跌太多，反而近三個月變差，估計是大家等埋消費券。她非常看好今次參展效果，會每天換不同貨品做優惠，吸引客人看中就即刻買。優惠力度大概是七、八折，譬如平日300多元一包的鮑魚囊，現時降到500元兩包。

寵物藥妝業務發展經理李先生表示，昨日周五入場人潮較預期佳，超過八成顧客使用電子消費券，可見消費券刺激購物意欲，他期望三日銷售額能突破七位數，「消費者來工展會一般是買食品，我們希望打破這個傳統，讓大家知道除了可以買給自己吃，都可以買給寵物吃！」

陳小姐在工展會場內用盡八達通消費券，但可惜部分商戶沒有八達通機，她略帶遺憾地掏現金買三罐零食，「平嘅就用現金，貴嘅就唔買囉。」該零食舖店主也說感到遺憾，並稱昨日一個早上，約有20人詢問能否用八達通消費券，有一、兩人不想用現金購買而掉頭走。

疫情 香港 美食

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