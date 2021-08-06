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站台唱歌涉賄選？ 港府主動撤控黃耀明

香港特派員李春／香港6日電
黃耀明站台唱歌被控涉選舉舞弊案，5日獲撤銷控罪。圖為黃耀明5日抵達法院時遭大批媒體包圍。（美聯社）
黃耀明站台唱歌被控涉選舉舞弊案，5日獲撤銷控罪。圖為黃耀明5日抵達法院時遭大批媒體包圍。（美聯社）

香港知名歌手黃耀明為立法會前民主派議員區諾軒補選站台唱歌，被香港廉政公署拘捕，指控其「向他人提供娛樂以誘使投票予候選人的舞弊罪行」，5日開庭，港府律政司主動撤控，法庭批准黃耀明以2000港元（約258美元）簽保守行為18個月。

黃耀明是80年代香港樂壇新星，自雨傘運動後就被北京中止工作合約，在反送中運動以來作品全面下架。

香港廉政公署2日拘捕黃耀明，當日落案起訴黃耀明及2018年香港立法會補選港島區候選人區諾軒，指控其提供娛樂即唱歌表演，誘使他人投票予區諾軒，違反「選舉（舞弊及非法行為）條例」。

控罪中稱，區諾軒競選期內曾在中環舉辦兩小時集會，黃耀明上台演唱兩首歌曲，並呼籲投票予區諾軒，區諾軒其後將有關的錄影短片及相關網上帖文，申報為選舉廣告。廉署強調，在選舉中向他人提供茶點及娛樂屬舞弊行為，是嚴重罪行。

這起案件5日中午在香港東區裁判法院開庭，控方先行提出，考慮被告背景等因素後，律政司同意本案以自簽保守行為，不提證供起訴黃耀明。控方又確認沒有證據顯示區諾軒有給予黃耀明報酬，或要求他作出投票呼籲。辯方律師表示，黃耀明只是被叫去站台，亦無收取任何報酬。

經控辯雙方商討並同意，控方撤回黃耀明控罪，主任裁判官羅德泉同意黃耀明簽保守行為，黃耀明以2000港元簽保守行為18個月，期間不得觸犯任何有關選舉舞弊罪行。

控方表示，在考慮所有證據及案情後，亦同意讓區諾軒以簽保守行為方式處理。裁判官最終批准區諾軒同樣以2000港元自簽守行為18個月。區諾軒正因非法集結等多起指控，被定罪服刑。

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