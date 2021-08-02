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「三層漢堡效應」 香港財爺估GDP逾5.5%

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

電子消費券首筆2000元（港幣，下同，約257.3美元）昨日發放，商戶生意額增加，財政司司長陳茂波形容，消費券是「三層漢堡包」，除了令市民及商戶受惠、經濟更暢旺，又能夠推動電子支付。而商戶提供更多優惠，更是為漢堡包加料，提振本地生產總值的作用將高於預期，本月中公布的經濟增長勢必超過5.5%。

大公報報導，多間連鎖電器店昨日人頭湧湧，不少精明消費者配合商場額外優惠，期望獲得更多著數。有小型電器店不甘落後，早前已逐一申請接受全部四種電子支付工具，老闆更推出消費券分期付款計畫，希望吸引客人。電器店負責人陳先生舉例，客人購買2500元貨品，可以先付2000元消費券，待發放下一期消費券，才支付餘下的500元，有關分期計畫吸引不少長者換電器，他預期生意可增長多兩成。

餐飲業界預期帶旺晚市，增加訂枱數目兩、三成。香港餐務管理協會主席楊位醒表示，昨日觀察所見，不少茶客以消費券結帳，他認為消費券的最大作用是吸引更多人光顧晚市，「自從出現疫情後，晚市生意一落千丈，現時只有疫情前的三成。消費券有望吸引更多人晚市訂枱，昨日才第一天，效應尚未真正浮現，估計慢慢就會多，大概帶來兩三成生意額。」

小商戶方面，雖然交易額較少，但仍能受惠。港九新界販商社團聯合會常務副主席譚潤華表示，位於油尖旺區的寶靈街有近100間排檔，九成已安裝最少一種電子支付工具，他預期最多人使用支付寶，其次是微信支付和八達通，「市民會用來買衣物等，疫情之下，市民減少使用現金，以電子支付就最好！」他估計，整體生意將上升兩、三成。

財政司司長陳茂波表示，首批約550萬名市民已陸續收到首期消費券，即市民手上合共有額外110億元，按各自喜好消費，期望藉此振興經濟、激活市道。港府將在本月中公布全年經濟增長的最新預測，預計將會超出財政預算案時預測的3.5至5.5%。

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