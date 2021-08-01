澳門15民主派參選人遭DQ 上訴終院被駁回

被澳門選管會DQ的15名參選人，日前向當地終審法院提出上訴，7月31日被判敗訴。圖為日前公告的候選名單。(中新社資料照片)

三組被澳門 選管會DQ(取消資格)的民主派立法會選舉候選名單，包括「民主昌澳門」、「新澳門進步協會」及「學社前進」共15名參選人，日前向當地終審法院提出上訴，昨天被判敗訴。

立場新聞報導，終審法院的判決指出，每組上訴人的第一、第二參選人，至少都參與了支持六四 、「零八憲章」或茉莉花活動，據選舉法規定無被選資格。判詞指出，組織和參與六四系列活動、追悼劉曉波、展示支持「零八憲章」等行為衝擊「一國兩制」，屬不擁護澳門基本法或不效忠澳門特區。

歐盟指，澳門取消立法會選舉21名候選人的資格，違反基本法保障的權利，破壞政治多元化並限制民主辯論，呼籲維護澳門人民權利和自由。

澳門終審法院判決指出，提出上訴的三張候選名單的首兩位參選人，包括現任和前任直選立法會議員蘇嘉豪、吳國昌和陳偉智等六人，至少都參與了支持六四、「零八憲章」或茉莉花活動，根據選舉法規定無被選資格。由於三組已無足夠法定人數組成候選名單，因此無需分析審查其他參選人的資料，維持立法會選管會決定，即拒絕接納這三份參選名單。

終院判詞指出，參選人組織和參與「六四」系列活動，發表支持「六四」活動的言論，舉辦和參與追悼劉曉波、展示支持「零八憲章」，及支持顏色革命的行為，在本質上構成對「一國兩制」的衝擊和破壞，屬「不擁護「中華人 民共和國澳門特別行政區基本法」或不效忠中華人民共和國澳門特別行政區」的行為。

港澳辦、澳門中聯辦分別發聲明，堅決支持終審法院決定。據報導，港澳辦指，終審法院裁決具堅實法律、事實基礎，彰顯了特區司法的公正和權威，堅持「愛國者治澳」是貫徹「一國兩制」方針的根本保證，絕不容許「反中亂澳」分子混進管治架構，「是一條鐵的底線」；澳門中聯辦指，澳門終審法院捍衛憲法和基本法權威，彰顯司法公正，維護澳門立法會選舉的嚴肅性。