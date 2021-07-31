何詩蓓50米自由泳 傷退準決賽 學霸飛魚愛看老夫子

香港選手30日何詩蓓在女子100米自由泳決賽中，以52秒27摘得銀牌。（中新社）

23歲何詩蓓昨日再奪獎牌，成為東奧雙料「銀飛魚」，全港市民再次為她喝采。何詩蓓昨晨在100米自由泳賽事拉傷背部，在及後游完50米自由泳預賽，傷勢惡化，雖然順利晉級，她亦無奈放棄出戰今天的準決賽。昨晚，何詩蓓亦有參加女子4×100米混合泳接力賽，成為她今屆東奧的最後一仗，結果她與黃筠陶、楊珍美及鄭莉梅，游出4分02秒86，於小組排名第7，總排名第13，無緣打進決賽。

文匯報報導，房地產公司恆基兆業表示將向何詩蓓送出500萬港元（約6.4萬美元）獎金。

另據大公報報導，繼28日在女子200米自由泳中為香港 勇奪銀牌，何詩蓓昨日的女子100米自由泳決賽再奪得銀牌，兼且三天內兩次打破亞洲紀錄。她是目前唯一奪得超過一枚奧運 獎牌的香港運動員。23歲的何詩蓓賽後堅定地說：「能夠為港爭光，我好光榮！」

何詩蓓很地道。小時候最愛到圖書館看「老夫子」，還愛跟同學玩「天下太平」，晚上追看「皆大歡喜」。她又愛「掃街」吃小食，最喜歡吃雞蛋仔。完完全全過著港式童年生活。

何詩蓓是完美主義者。她能文能武，體學兼優，入水能游，出水能彈，是八級鋼琴高手。2015年獲美國 密西根大學取錄，主修心理學，同時亦獲該校教練指導游泳，學業志趣兩兼得。疫情之下，她於去年中返港，到香港體育學院全力訓練，在自身努力及各方支援下，終於成就奧運獎牌夢。

何詩蓓很有個性。為紀念美好時刻，在里約奧運後紋了奧運五環在左肩上，留下印記。

何詩蓓也愛美，會去做面膜和修甲。想享受寧靜時，她會到西九藝術公園看日落。想舒筋活絡，她會探索香港不同的山徑。想大快朵頤，她會去吃日本菜、壽司、拉麵、炭燒鰻魚。

何詩蓓奪得奧運獎牌後，向香港和全世界的運動員說：「只要肯努力和堅持，就可以證明實力，希望香港運動員看到後會繼續努力，因為下一個登上奧運頒獎台的，或者就是你！」

這位雙料「飛魚」希望退役後，成為兒童心理學家。