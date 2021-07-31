我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

何詩蓓50米自由泳 傷退準決賽 學霸飛魚愛看老夫子

香港新聞組／香港31日電
香港選手30日何詩蓓在女子100米自由泳決賽中，以52秒27摘得銀牌。（中新社）
香港選手30日何詩蓓在女子100米自由泳決賽中，以52秒27摘得銀牌。（中新社）

23歲何詩蓓昨日再奪獎牌，成為東奧雙料「銀飛魚」，全港市民再次為她喝采。何詩蓓昨晨在100米自由泳賽事拉傷背部，在及後游完50米自由泳預賽，傷勢惡化，雖然順利晉級，她亦無奈放棄出戰今天的準決賽。昨晚，何詩蓓亦有參加女子4×100米混合泳接力賽，成為她今屆東奧的最後一仗，結果她與黃筠陶、楊珍美及鄭莉梅，游出4分02秒86，於小組排名第7，總排名第13，無緣打進決賽。

文匯報報導，房地產公司恆基兆業表示將向何詩蓓送出500萬港元（約6.4萬美元）獎金。

另據大公報報導，繼28日在女子200米自由泳中為香港勇奪銀牌，何詩蓓昨日的女子100米自由泳決賽再奪得銀牌，兼且三天內兩次打破亞洲紀錄。她是目前唯一奪得超過一枚奧運獎牌的香港運動員。23歲的何詩蓓賽後堅定地說：「能夠為港爭光，我好光榮！」

何詩蓓很地道。小時候最愛到圖書館看「老夫子」，還愛跟同學玩「天下太平」，晚上追看「皆大歡喜」。她又愛「掃街」吃小食，最喜歡吃雞蛋仔。完完全全過著港式童年生活。

何詩蓓是完美主義者。她能文能武，體學兼優，入水能游，出水能彈，是八級鋼琴高手。2015年獲美國密西根大學取錄，主修心理學，同時亦獲該校教練指導游泳，學業志趣兩兼得。疫情之下，她於去年中返港，到香港體育學院全力訓練，在自身努力及各方支援下，終於成就奧運獎牌夢。

何詩蓓很有個性。為紀念美好時刻，在里約奧運後紋了奧運五環在左肩上，留下印記。

何詩蓓也愛美，會去做面膜和修甲。想享受寧靜時，她會到西九藝術公園看日落。想舒筋活絡，她會探索香港不同的山徑。想大快朵頤，她會去吃日本菜、壽司、拉麵、炭燒鰻魚。

何詩蓓奪得奧運獎牌後，向香港和全世界的運動員說：「只要肯努力和堅持，就可以證明實力，希望香港運動員看到後會繼續努力，因為下一個登上奧運頒獎台的，或者就是你！」

這位雙料「飛魚」希望退役後，成為兒童心理學家。

香港選手何詩蓓30日在東京奧運會游泳女子100米自由泳決賽中摘下銀牌。（歐新社）
香港選手何詩蓓30日在東京奧運會游泳女子100米自由泳決賽中摘下銀牌。（歐新社）

香港 奧運 美國

上一則

新聞評論／柴天改玉 「香江第一健筆」封筆

下一則

上海殺妻焚屍案 兇嫌用謊言構建人生 如願以償判死

延伸閱讀

路人駐足電器行緊盯奧運直播 日本人驚呼：回到1964年

路人駐足電器行緊盯奧運直播 日本人驚呼：回到1964年
東奧／拜登宣布：派駐聯國大使出席閉幕式 團員2人

東奧／拜登宣布：派駐聯國大使出席閉幕式 團員2人
東奧閉幕典禮 美國駐聯合國大使將率團出席

東奧閉幕典禮 美國駐聯合國大使將率團出席
「蹦床女神」劉靈玲：一枚奧運獎牌 20年追夢故事

「蹦床女神」劉靈玲：一枚奧運獎牌 20年追夢故事

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見