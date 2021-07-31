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新聞評論／柴天改玉 「香江第一健筆」封筆

香港特派員李春
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港這些天有很多意外之事，最大的意外跟最熱門相連，就是東京奧運，香港事前未敢有猜想到能收獲金牌銀牌，與其他地方爭金奪銀不同，香港民眾會為之哽咽，因為那是亂世煙塵中開出的玫瑰。

另有一個既冷門又在預料中的意外，那就是有「香江第一健筆」之譽的林行止，相對低調地宣布封筆，卻等同高調結束一個時代。

過去百多年來，香港除創出華人社會獨此一家的國際都市和國際金融中心，還由其傳媒在華文新聞史有一筆濃墨重彩，其中一段就是香港的「文人辦報」，那「文人」典型，一個是創辧明報的查良鏞，一個就是創辦信報的林行止。

林行止與查良鏞很多相同，比如都是在高峰時期，把報紙賣了出去，「文人辦報」時代的結束，「商人辦報」時代的到臨，在很大程度上是由這二位牽出的。還有一點相同的，就是其辦報辦得有影響力，很大功夫來自其親力親為的社論和時評。

當然，後來分出的不同，是查良鏞變身金庸，成了武俠小說大家，而林行止據說從創辦信報第一天起，堅持寫作了48年27天，初期的信報社評，到後來的林行止專欄，對香港社會和香港經濟，都有重要影響力。

這種影響力，用香港作家顏純鈎的總結，是「在於他具有別人不容易有的國際視野和財經學養，他有數十年觀察國際政治與分析中國國情的豐富經驗，有對香港歷史的親身體驗，更有殖民地時代與回歸後特區管治作參照對比的足夠的資歷。」

林行止封筆，不少人認為是香港「文人辦報」時代結束後，「文人論政」時代的結束。香港學者沈旭暉認為，林行止封筆，「不但不令人意外，反而順理成章，甚至已經太晚了。」大概是因為再寫下去，「相信對作者、對讀者，都是一種折磨」。顏純鈎引余英時的話說，林行止一生與現實政治保持「遙遠的興趣」，沒有陷於政治泥沼，落入千古話柄，這是其更有智慧的地方。

香港 東京奧運 中國

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