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專家：京反制裁法 在港外銀將陷兩難

香港新聞組／香港30日電
有香港金融界人士指出，反外國制裁法一旦實施，將導致在港外資銀行陷入兩難。圖為香港花旗銀行。（路透資料照片 ）
有香港金融界人士指出，反外國制裁法一旦實施，將導致在港外資銀行陷入兩難。圖為香港花旗銀行。（路透資料照片 ）

北京當局為反制美國制裁而推出的反外國制裁法有可能在港實施，有香港金融界人士指出，一旦實施，將導致在港外資銀行陷入兩難。

香港01報導，中國全國人民代表大會常務委員會預定下月中在北京召開會議，議程包括審議增加香港、澳門基本法附件三所列中國全國性法律的決定草案，預料涉及反外國制裁法。

報導引述港區人大代表、中國銀行（香港）信託有限公司董事長吳亮星說，反外國制裁法一旦實施，在港外資銀行的處境難免尷尬，位於外地的總部未必接受或同意中方的制裁，但只要有分行在港，分行便需要依照本地法律處理。

他說，以香港為例，所有銀行受金融管理局監管，需要依法辦事，若違反本地法令便需要接受懲罰。

吳亮星說，若出現制裁情況，外資銀行難免出現矛盾或尷尬的情況。

中央社報導，香港01早前曾引述中國港澳研究會副會長劉兆佳說，中方不能容忍美國肆意制裁中港官員，不會再「逆來順受」，因此制訂反外國制裁法，阻撓美國向中港官員實施制裁。

他說，一旦反外國制裁法納入基本法附件三實施後，將令在港外資銀行等機構「難做」，兩面受壓。

中國全國人大常委會6月通過反外國制裁法，當中規定，任何組織和個人不得執行或協助執行外國國家對中國公民、組織採取的歧視性限制措施，否則可被提起訴訟，等等。

本地媒體日前報導，人大常委會將於8月17至20日召開會議，將會審議把反外國制裁法納入基本法附件三的議程。

美國當局去年批評港區國安法的實施令香港民主自由倒退，因此先後宣布制裁多名中港官員，包括香港行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長鄧炳強。

林鄭月娥曾說，被美方制裁後，她未能使用相關銀行服務，目前收取的月薪都是現金。

香港 中國 美國

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