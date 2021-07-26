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奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

東奧風帆賽 鄭俊樑暫列第8 陳晞文第12

香港新聞組／香港26日電
奧運滑浪風帆隊在江之島正式開賽，香港隊鄭俊樑首輪取得第三名，目前總成績排名第八。（新華社資料照片）
奧運滑浪風帆隊在江之島正式開賽，香港隊鄭俊樑首輪取得第三名，目前總成績排名第八。（新華社資料照片）

奧運滑浪風帆隊在江之島正式開賽，香港隊鄭俊樑及陳晞文分別出戰男、女子帆板RS：X級賽事首3輪賽事，其中鄭俊樑首輪取得第3名，目前總成績排名第8，領先一眾亞洲運動員，陳晞文總成績則暫時排名第12位。

大公報報導，上屆里約奧運總成績排名第8的鄭俊樑，今屆第2次出戰奧運，他於首輪以第3名衝線，之後兩輪他都以第8名衝線，依照規則扣除最差1場的成績後，鄭俊樑暫時以11分排名第8，成績力壓2018雅加達亞運金牌得主、中國的畢錕等亞洲對手。

據報導，準備在10月結婚的陳晞文3輪成績分別為第12、8及13，扣除最差1場成績後以20分暫列第12名。連日出戰的賽艇新星洪詠甄，於女子單人雙槳半準決賽第1組上陣，她以8分36秒37排名第6，未能打入1至12名的準決賽，轉戰於29日舉行的13至24名的準決賽C／D組。

其他項目，首戰告捷的羽球混雙組合鄧俊文／謝影雪，於小組賽D組第2仗以局數0：2不敵中國的王懿律／黃東萍錄得首敗。乒乓球林兆恒男單次圈4：3勝印度球手沙提安晉級，今天的32強賽事會遇到東道主的張本智和，蘇慧音於女單次圈以2：4不敵西班牙球手肖遙茜出局。歐鎧淳出戰游泳女子100米背泳，以1分01秒07成績排名小組第4，總成績第26無緣晉級決賽。洛雅怡則在帆船女子單人艇鐳射雷迪爾級兩輪後暫列第35位。

奧運 中國 羽球

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