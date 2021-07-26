香港「美人魚」何詩蓓今衝東奧首牌 「黃杜配」8強止步

「混血美人魚」何詩蓓26日晚出戰200米自由泳。（中新社資料照片）

香港 隊繼劍手江旻憓前天失牌，乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹昨日於東京奧運 8強止步，淚灑人前，慨嘆讓幕後團隊失望。但今晚將有另一大熱何詩蓓登場，在強項女子200米自由泳初賽求寫歷史。

明報報導，今日尚會多線出擊衝牌，包括「混血美人魚」何詩蓓。她為留力今晚出戰200米自由泳，前天未為港隊出戰4×100米自由泳接力，改為在場邊落力為戰友打氣。

據報導，5年前的里約熱內盧奧運，她以破香港紀錄時間躋身200米自由泳準決賽，成為港隊史上第一人，當時做出1分56.91秒，現已數度親身將紀錄推前至1分54.89秒。土生土長的她從本地泳池游進世界舞台，賽前剖白5年來大躍進的原因：「上屆出戰時只得18歲，只是志在參與，今屆大家的獎牌希望，會是我的奮鬥動力。」

報導稱，何詩蓓將於香港時間今晚6時09分登場，她在第3組初賽排在第5線力戰7名對手，包括排在第4線的世界紀錄保持者比歷堅妮（Pellegrini Federica）。

報導說，23日於東京奧運開幕禮為港隊持旗過後，23歲的「劍神」張家朗今日在男子花劍個人賽登場，有別上屆獨自上陣炮製男隊歷史，他今屆還有蔡俊彥與張小倫一同出擊，其中蔡俊彥高踞世界排名第8位，將以港隊一哥身分為港衝牌。

報導指出，重劍女將江旻憓前天失落個人賽後，盼劍擊隊戰友接力上場盡情發揮，今早便由男子花劍三子登場。陣中僅有上屆殺入16強的張家朗具奧運經驗，但世界第8的蔡俊彥亦是衝牌的另一保證。