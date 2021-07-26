我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

香港「美人魚」何詩蓓今衝東奧首牌 「黃杜配」8強止步

香港新聞組／香港26日電
「混血美人魚」何詩蓓26日晚出戰200米自由泳。（中新社資料照片）
「混血美人魚」何詩蓓26日晚出戰200米自由泳。（中新社資料照片）

香港隊繼劍手江旻憓前天失牌，乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹昨日於東京奧運8強止步，淚灑人前，慨嘆讓幕後團隊失望。但今晚將有另一大熱何詩蓓登場，在強項女子200米自由泳初賽求寫歷史。

明報報導，今日尚會多線出擊衝牌，包括「混血美人魚」何詩蓓。她為留力今晚出戰200米自由泳，前天未為港隊出戰4×100米自由泳接力，改為在場邊落力為戰友打氣。

據報導，5年前的里約熱內盧奧運，她以破香港紀錄時間躋身200米自由泳準決賽，成為港隊史上第一人，當時做出1分56.91秒，現已數度親身將紀錄推前至1分54.89秒。土生土長的她從本地泳池游進世界舞台，賽前剖白5年來大躍進的原因：「上屆出戰時只得18歲，只是志在參與，今屆大家的獎牌希望，會是我的奮鬥動力。」

報導稱，何詩蓓將於香港時間今晚6時09分登場，她在第3組初賽排在第5線力戰7名對手，包括排在第4線的世界紀錄保持者比歷堅妮（Pellegrini Federica）。

報導說，23日於東京奧運開幕禮為港隊持旗過後，23歲的「劍神」張家朗今日在男子花劍個人賽登場，有別上屆獨自上陣炮製男隊歷史，他今屆還有蔡俊彥與張小倫一同出擊，其中蔡俊彥高踞世界排名第8位，將以港隊一哥身分為港衝牌。

報導指出，重劍女將江旻憓前天失落個人賽後，盼劍擊隊戰友接力上場盡情發揮，今早便由男子花劍三子登場。陣中僅有上屆殺入16強的張家朗具奧運經驗，但世界第8的蔡俊彥亦是衝牌的另一保證。

東京奧運 香港

上一則

東奧風帆賽 鄭俊樑暫列第8 陳晞文第12

下一則

搶發飯圈財 「棉花娃娃」商機驚人

延伸閱讀

東奧／柔道銀牌楊勇緯感言：我很幸運也很幸福

東奧／柔道銀牌楊勇緯感言：我很幸運也很幸福
東奧／男籃美國首戰輸法國 波波維奇：不訝異但失望

東奧／男籃美國首戰輸法國 波波維奇：不訝異但失望
東奧／「不再是夢」 法國教練感謝球員 戰勝美國男籃隊

東奧／「不再是夢」 法國教練感謝球員 戰勝美國男籃隊
體操天后拜爾絲高低槓無緣決賽 為東奧5金添難度

體操天后拜爾絲高低槓無緣決賽 為東奧5金添難度

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55
藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

2021-07-20 02:28
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調