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港將施打第三針？ 專家：秋冬再研議

香港新聞組／香港23日電
香港專家認為現時決定是否打第三針言之尚早。圖為香港太子界限街一號體育館疫苗接種中心。（中通社）
香港專家認為現時決定是否打第三針言之尚早。圖為香港太子界限街一號體育館疫苗接種中心。（中通社）

新冠疫情未歇，香港專家認為現時決定是否打第三針言之尚早，會在兩、三個月後、秋冬再檢視。此外，港府將於10月推流感疫苗接種計畫，專家建議，打流感疫苗和新型冠狀病毒疫苗之間應相隔14日。

明報報導，政府專家顧問團及聯合科學委員會昨討論是否需打第三針新冠疫苗，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆會後表示，委員會認為現決定是否打第三針言之尚早，因暫未有足夠科學數據，而香港第一、二針接種率未達七成，「市民第一、二塊餅都未食，為何要談第三塊餅？」他說，要等本地和外國研究累積更多數據，兩、三個月後再檢視。至於是否要等兩針接種率達七、八成才打第三針，劉說，若香港變種病毒肆虐，部分醫護等高危群組若打了科興而抗體水平較低，或需為他們打第三針。

據報導，劉宇隆說，暫未見有數據顯示BioNTech（復必泰）需打第三針，雖有研究顯示打科興的抗體水平較復必泰低，但有初步數據顯示，兩者所產生的T細胞反應不相伯仲，即兩種疫苗預防死亡和重症的效果相若，需否打第三針不應只看抗體水平，也要看T細胞反應。他說，市民現聚焦對比兩針抗體水平，原本打復必泰和科興約為六四比，近日市民對科興信心下滑，最差一日只有約4000人打科興，與復必泰比例約為一比四。

至於第三針能否「溝針」，劉說科學委員會沒討論，現世衛建議兩針應打同一款疫苗，暫應跟從建議。

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