解凍資產沒進展 港蘋員工領不到薪水

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港保安局上月中凍結蘋果 日報相關3間公司約1800萬港元資產後，壹傳媒集團去信申請解凍資產以支薪，有知情者稱至今無進展。前蘋果日報員工稱至今未收到6月薪金，部分人已向勞工 處求助。

明報報導，蘋果日報前員工表示，「知道公司都不想欠薪」，若保安局堅持不批准解凍資產，公司也無法出糧。

勞工處表示，十分關注事件，如雇主無力償還欠薪或其他僱傭款項，勞工處會協助員工向破產 欠薪保障基金提出特惠款項申請，並按需要協助申請法援。

另外，警方去年8月大舉搜查壹傳媒大樓，壹傳媒及前行政總監黃偉強等其後入禀高等法院，要求警方歸還屬新聞材料和涉「法律專業保密權」的文件，獲法庭下令警方將所有資料交由雙方共同審視。案件昨日再訊，黃偉強一方表示，目前部分資料因技術問題仍然無法讀取，申請再度延期；律政司一方則指申請方無理，稱案件已拖延半年，影響警方對國安案件的調查進度，法庭最終批准延期申請。

據報導，提出申請的黃偉強一方表示，檢閱程序仍未有進展，因技術問題目前尚有14項資料無法讀取，要求法庭再給予28日的寬限。代表警方的律政司強調，警方不會檢閱未能讀取的資料，又表示警方已非常慷慨，三度同意延期，現已延期134天，影響警方對國安案件的調查進度，認為申請方再次申請延期是毫無道理。

法官陳嘉信聽畢雙方陳辭後，同意律政司一方陳辭，最終只批出21天寬限，下令黃偉強一方須付被告訟費。