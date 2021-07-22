7狀元6留下：香港是根 盼貢獻非逃走

香港中學文憑試放榜，兩名「超級狀元」來自佐敦拔萃女書院及屯門保良局董玉娣中學。圖為屯門保良局董玉娣中學。（中通社）

中學文憑試（DSE）放榜，7名狀元中有6人計畫留港升學 。有狀元表示，即便對香港 前景感到憂慮，惟會留港發展，形容香港是她的「根」；有狀元亦表示，留港冀終有一日有能力助香港解決問題、修補裂痕，「希望在港貢獻，而非逃走」。

明報報導，今年7名狀元來自6間學校，當中4間學校首誕DSE狀元，其中一間為聖士提反女子中學。該校狀元陳樂融計畫升讀中大醫科。她說即使香港近年出現很多變化，且有不少朋友移民 ，但仍然會留港發展，因香港是她的根，已在港成長多年，有歸屬感。她稱，不嚮往外國生活，即使她對前景感到憂慮，身為香港人的她期望香港將來會朝好的方向改變。

英華書院狀元程朗亦計畫留港，升讀中大環球醫學。他說，作為考生對前景也感到迷惘，「無論是升學，抑或整個社會氛圍、政治，各人都很壓抑，有種高氣壓」。他稱，近兩年香港局勢變化很大，無法預測未來路向，寄望社會的人緊守崗位，「學生做好學生的事，教育工作者做好教育工作者的事」。

嘉諾撒聖瑪利書院「超級狀元」余尚穎表示，沒因社會情况灰心而想移民，認為每個社會都有其問題，她會留港冀終有一日有能力助香港解決問題、修補裂痕。她又說，自己在港土生土長，「希望在港貢獻，而非逃走」，正考慮報讀港大或中大的醫科，冀未來行醫貢獻香港。

伊利沙伯中學狀元梁博賢表示，自己沒有考慮移民及暫時未有打算往海外升學，因對香港還有憧憬，認為香港仍有競爭力，說尊重近日移民潮下港人移民的選擇。梁心儀中大醫科，認為醫生職責重要，希望可服務弱勢社群，並計畫未來在公立醫院執業。

保良局董玉娣中學「超級狀元」趙爾納亦選擇本地升學，首選港大理學士（計量金融）課程。至於畢業後的去向，他表示「未來的事留待未來決定」。對於國安法或者近兩年的感受，他認為是「一個改變、里程碑，或者是一件已發生的事」，每個人都會考慮不同的影響。

香港電台報導，拔萃女書院今屆中學文憑試有兩名考生考獲7科5**，成為狀元，分別是李卓藍及陳愷盈，兩人都是理科生，選修科目包括生物、物理和化學，其中陳愷盈在數學延伸部分亦考獲5**，是「超級狀元」。

李卓藍獲英國劍橋大學取錄，將會到當地修讀法律，被問到香港的法治狀況，她說見仁見智，但認為香港的法律制度在國際上仍備受重視，對香港法律有信心。

陳愷盈就心儀醫科，她說自小已對醫療行業有興趣，新冠疫情令她更加確定自己的目標，日後會考慮到海外深造，但就會回流香港執業。