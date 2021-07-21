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港失業率降至5.5% 仍有21萬人沒工作

香港新聞組／香港21日電
香港政府統計處20日公布，經季節性調整的失業率由3月至5月的6.0%，下跌至4月至6月的5.5%。圖為尖沙咀出現大量空置舖位。（中通社資料照片）
香港政府統計處20日公布，經季節性調整的失業率由3月至5月的6.0%，下跌至4月至6月的5.5%。圖為尖沙咀出現大量空置舖位。（中通社資料照片）

疫情持續緩和，就業市場情況好轉，香港最新失業率5.5%，回落至一年多以來的低位，也是連續第四度錄得下跌，惟仍有21萬人失業，餐飲服務業失業率仍達雙位數。政府預期，隨著下月派發消費券將有助經濟復甦，呼籲市民盡快接種新冠疫苗，創造更多有利條件，帶動勞工市場。

大公報報導，政府統計處的數字顯示，經季節性調整後，失業率下跌0.5個百分點，4至6月降至5.5%，就業不足率也由3至5月的2.8%，下跌至2.5%，總就業人數升至超過364萬人，增加約9700人，失業人數約21.3萬，較上一期減少約20200人。

大部分行業的就業情況明顯改善，其中消費及旅遊相關行業的失業率跌至8.5%，當中餐飲服務業下跌1.3個百分點，至10%；建造業、進出口貿易及批發業等失業率亦顯著下跌。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及零售、住宿及膳食服務業。

報導稱，政府表示，過去三個月，平均每月錄得超過8萬個來自私營機構的空缺，求職人士可透過勞工處網上平台獲取有關資訊。

另據文匯報報導，在疫情受控下，香港經濟有復甦跡象，各行業亦開始恢復招聘，求職者有更多工種選擇，但一些在疫情期間被視為「水泡」的行業因而流失員工。勞工處與工聯會職業再訓練中心昨日舉辦招聘會，提供1800個職位空缺，包括文員、飲食業、保安員等，共24家機構參與，截至昨日傍晚，有736人前往應徵。

有雇主表示，疫情受控後百業重振，導致在行業甚至整個市場上競爭力增加，難以聘請人手。

此外，大公報報導，九巴向工會代表提出連續第二年凍薪，勞方批評九巴在有盈利下仍計畫凍薪，不排除工業行動，包括封車廠等，市民或會受影響。九巴公司促請員工三思，以免影響公眾。

就業 疫情 勞工

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