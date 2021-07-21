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香港書展閉幕吸83萬人次 較上屆減15%

香港新聞組／香港21日電
一連七日的第31屆香港書展20日閉幕，有書商指，今年整體人流較往年少，市民的購物力也下降，銷售額下降約三成。（中通社）
一連七日的第31屆香港書展20日閉幕，有書商指，今年整體人流較往年少，市民的購物力也下降，銷售額下降約三成。（中通社）

一連七日的書展昨日閉幕，共吸引逾83萬人次參觀。今年書展入場人次較上屆下跌15%，人均預算消費下跌近7%。有書商指，今年整體人流較往年少，市民的購物力也下降，銷售額下降約三成。

大公報報導，在灣仔會展舉辦的七日書展，昨日下午5時閉幕。香港貿發局副總裁周啟良表示，今年書展吸引逾83萬人次入場，市民踴躍購書及積極參與各項文化活動。調查顯示，受訪者今年預算在書展的消費額平均為817港元（約105美元），占全年平均購買印刷書籍的支出（1262港元）65%。有82%受訪者打算來書展購買最新出版書籍，另有40%受訪者看重購書折扣優惠。

除售書之外，會展在七天期間，場內舉行逾250場文化活動，包括多場年度主題「洗滌心靈 鼓舞人生」講座、名作家講座、英語及國際閱讀講座等。連同由六月底開始於全港各區舉行的「文化七月．悅讀夏季」，至今共舉辦超過600場文化活動，估計參與人次超過31萬。

據報導，調查亦了解到，98%受訪讀者在過去一個月有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為20小時。最受歡迎的書籍種類包括小說、文學、漫畫、自我增值，及旅遊。

書展最後一日遇上狂風暴雨，仍有不少市民前往，不少攤位收銀處等候的隊伍長達十幾米。現場不少參展商都推出特價促銷，部分書籍低至六折，更有書籍減價至10港元兩本。

一連七日的第31屆香港書展20日閉幕，連日來共吸引入場人次逾83萬。（中通社）
一連七日的第31屆香港書展20日閉幕，連日來共吸引入場人次逾83萬。（中通社）

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