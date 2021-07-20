立會選舉重點宣傳「愛國者治港」 預算較去年增18%

香港立法會19日討論「選舉宣傳計畫」，將換屆選舉宣傳費用預算上調至3770萬港元。 （中通社）

立法會換屆選舉12月舉行，政制事務委員會昨日討論「選舉宣傳計畫」安排。去年因疫情 而終止的換屆選舉宣傳費用預算 為3200萬港元，今年上調至3770萬港元（約485萬美元）增近18%，官員稱，「愛國者治港」原則是重點宣傳之一。

綜合媒體報導，立法會換屆選舉將於12月19日舉行，港府將於10月初開始宣傳立法會選舉，料開支3770萬元，較原定去年舉行的選舉宣傳開支增近18%。政制及內地事務局副秘書陳潔玲解釋，開支上升源於當局投放更多資源介紹新的選舉安排及《選舉（舞弊及非法行為）條例》的新罪行，「想用多一點網上平台，例如在facebook、Yahoo、Google、OpenRice等多賣廣告」。

民建聯葛珮帆批評港府只宣傳廉潔、公平等選舉原則，缺乏宣傳「愛國者治港」，應改變重點，「要讓市民知道不愛國者是不能入閘，以及大眾市民不應選出不愛國者」。政制及內地事務局副秘書長陳潔玲回應說，「愛國者治港」一直是宣傳重點之一，但同意可以加強。會參考議員意見，向香港電台或選舉事務處，在電視及電台宣傳補充這個重要訊息。

立法會工業界（第二）議員吳永嘉強調，必須防止一些別有用心者，企圖抹黑選舉，藉機傳遞不實資訊，影響選舉公正性，詢問局方有無安排足夠人手澄清謠言。陳潔玲回應時指，會透過選舉專設網站、社交媒體等平台，及時澄清謠言。

另外，選舉事務處前日公布選委會界別分組臨時投票 人登記冊。民建聯黃定光說自己已登記為立法會議員界別的當然選委，但截至昨午仍未能核實登記是否成功。翁應輝稱，候選人資格審查委員會正審查當然選委的登記，料8月5日公布結果。他解釋，有個別當然選委提供的資料不完整，或資審委要求補充資料，導致審核時間變長。