官員：香港疫苗接種率9月底可達7成 連41天本土零確診

公務員事務局局長聶德權18日表示，香港預計到9月底首劑接種率可增至七成。圖為界限街體育館疫苗接種中心。（中通社）

香港 市民接種新冠疫苗 的踴躍程度在過去1個月有所增加，負責統籌免費疫苗接種計畫的香港公務員事務局局長聶德權昨表示，按現時情況推算，香港最快於9月底，便可達到七成人口接種的目標。他並表示，未來兩周會留意情況，再審視接種中心日後的安排。

據港媒報導，聶德權出席電台節目時引述數字指，截至昨日，香港共有280萬人接種至少一劑新冠疫苗，占合資格人口的41%；在過去7日，每日平均有6.1萬人接種，接種首劑的平均人數有3.2萬人。

若按現時情況推算，之後若能維持每日有約3萬人打首針，1個月便有多100萬人接種，兩個月便有約200萬人，到9月底，香港接種首劑疫苗人數比率便可達七成的目標。

對於社區疫苗接種中心將運作至9月底，聶德權指出，現有的29間接種中心不可能無限期地運作下去，他始終希望市民能盡量於8月底前打首針。但他留意到有部分接種中心的預約人數較多，當局在未來兩周會留意情況，再審視接種中心之後的安排。

聶德權還指，香港現有約40萬劑復必泰疫苗存貨，當局正與藥廠商討將已訂購的疫苗運送安排，以確保正常供應。他並再次呼籲市民盡早接種，強調接種疫苗是恢復跨境活動的必要條件。

據香港文匯報，香港新冠疫情持續緩和，昨日新增兩宗輸入的確診個案，均帶有L452R變異病毒（「Delta」變種突變病毒），當中一名由美國 抵港的七旬長者已完成接種兩劑新冠疫苗，但抵港後仍證實確診，而香港至昨日已連續41天本地零確診。

其中一名確診患者為75歲男子，他於16日搭乘加拿大航空航班由美國抵港，結果在機場經病毒檢測呈陽性，並驗出帶有L452R變異病毒株。患者本身並無病徵，並已於4月30日及5月21日在美國接種兩劑復必泰疫苗。

另一患者則是一名25歲外傭，14日搭乘卡塔爾航空航班由孟加拉抵港，並入住油麻地海景絲麗酒店隔離檢疫。她亦無病徵，但第三天的檢測樣本呈陽性，帶有L452R變異病毒株。