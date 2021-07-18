香港書展周末湧人潮 旅遊書割價仍滯銷

香港書展遇首個周末，人流明顯較前幾天多，但不少參展商認為仍未如理想。（中通社）

為期一周的香港 書展昨遇首個周末，入場人數明顯增加，輪候入場的市民在灣仔會展中心外大排長龍，場館內人頭湧湧。有市民一家大細趁周末假期入場，花近千元（港幣，下同，約128美元）購買歷史書、遊戲書、英文小說等。有市民說，今年書展的書價明顯較往年更低，自己僅用200多元就買到十幾本書。

大公報報導，疫情 下，港人無法旅行，旅遊書商亦需另闢蹊徑，捱過「旅遊寒冬」。有旅遊書攤位「劈價」至「五蚊一本」，更做起了現場直播，同時吸引線上線下人流，十分奏效。該攤位整套旅遊書共十本，其中最受歡迎的是介紹東京、福岡、泰國的三本，至昨日下午已售罄，更有不少市民「貪平」，直接入全套。

另據明報報導，有賣兒童圖書的參展商稱因沒有內地及台灣 客，本地家長與小朋友人流亦不足，銷量較2019年書展同期少三分之一。

據報導，香港書展昨雖人流較多，不過首年參展的青葉書局負責人黃泳希表示，早已預期疫情下書展會較淡靜，加上攤位附近的小食亭及廁所因防疫關閉，攤位人流較少，現只盼不用蝕錢。他稱原價118元的旅遊書以100元7本「蝕本價」出售，旨在清貨尾，不想再儲在倉內蝕租，可惜滯銷，每天僅賣出約50至70本，現考慮再減至100元10本出售。

報導指出，黃又稱不少家長因覺得子女Zoom上堂難吸收，加上暑假無法外遊，「大手筆」為子女買補充，一般買數百元至1000元，部分買2000至3000元。

報導引述商務印書館市場營銷總監吳小燕稱，現未追平2019年書展同期水平，但今年家長除搶購補充，有關STEM、科普、語文學習等知識百科類書亦搶手，以往平均每張單約200至300元，今年升至約500元，部分達2000元。專賣補充的「Joint-us」員工黃先生稱，今年貨量較2019年書展時少三成，料銷量亦相應跌三成。