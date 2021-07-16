防賄條例跳票 林鄭被批埋下貪腐種子

香港特區行政長官林鄭月娥15日出席立法會行政長官答問會時明確表示不會修例。 （中新社）

香港 特首林鄭月娥 2017年競選時承諾修訂《防止賄賂條例》，將第三及第八條適用範圍擴大至特首，但她昨日出席立法會答問會時明確表示不會修例，「這個項目一定『走數』」，亦不希望未來的特首修例，避免弱化特首在香港特區的憲制責任。

明報報導，林鄭月娥上述言論引發批評聲浪，民主派批林太極不負責任，埋下貪腐種子；建制派稱特首須向中央負責，並非有「免死金牌」。廉署前總調查主任查錫我則批評，拒絕修例構成法律漏洞，讓特首超然於法律之外。

報導說，防賄條例第三條列明，主要官員等訂明人員若未獲特首許可而索取或接受利益，即屬犯罪；第八條列明若無合法權限或合理辯解，向政府部門等人員提供利益，即屬犯罪。兩條例並不涵蓋特首。

據報導，林鄭月娥昨日出席立法會答問會，熱血公民鄭松泰質詢時提及修訂防賄條例。林太回應稱，這個競選承諾「到今日仍未做到，亦不會做，我相信未來的行政長官亦不應該做」；指特首向中央及特區負責，代表整個香港特區，「某程度上他（特首）是在行政、立法、司法之上」，但修例是「衝著」特首的憲制地位，弱化其在特區的憲制責任，強調修例一定「走數」。

報導指出，林太又稱，過去20多年，部分法例「是想不斷削弱特首的地位」，令其不能主導憲制體制，故而令特首不能符合「向中央政府負責的官員」的憲制責任。

報導稱，林太2017年競選特首時，將修訂防賄條例放在政綱中第一章的政策闡述，亦是該章首項具體的政策措施，表明「會盡快解決相關的憲制及法律問題」，修訂防賄條例。她於同年底發表的《施政報告》中，修例亦是首項具體政策措施。然而，林太去年底接受傳媒訪問時首次表明不會完成修例。