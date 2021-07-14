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巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

港議員倡中港局部通關 日額4000人

香港新聞組╱香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港特首林鄭月娥日前表示已向中央提交報告，盼逐步有序恢復通關，立法會議員邵家輝建議，可分為市民團聚及商務兩方面，通關初期每日各2000個配額，由廣東省開始試點。

香港電台報導，邵家輝在「千禧年代」節目表示，使用配額的人必須要接種兩劑新冠疫苗滿14天，並且要接受過抗體測試，才可讓他們在兩地來往。

文匯報報導，昨日香港新增一宗輸入確診個案，是來自柬埔寨的27歲女子，帶有N501Y變種病毒株，另有少於5宗初步確診。

衛生署衛生防護中心昨日公布，日前確診的機場搬運工人，經調查後證實其病毒基因與4宗俄羅斯輸入個案有關，與更早染疫的機場男地勤（個案11902）並不吻合。

雖然搬運工人與個案11947並無直接接觸，但他曾身處該機艙工作數小時，其間數名回航莫斯科的機組人員亦一直逗留機艙內，中心估計搬運工人可能從該些沒有被診斷的機組人員感染。中心正與海外衛生部門跟進個案，進行進一步調查。

另外三宗俄羅斯輸入個案均於上月抵港，個案11887是6月19日抵港的貨機人員；個案11926及11938則是6月29日抵港的夫婦。

報導說，港府由本周五開始，規定俄羅斯將升級為A2組別的甚高風險地區，俄羅斯抵港人士須接受21天指定酒店檢疫。梁子超表示，不同地區的風險分級僅針對客機，貨機機組人員並未受限，而貨機機師染疫並不罕見，如不小心處理，很可能成為下一波防疫漏洞，影響與內地恢復通關安排。

俄羅斯 香港 機場

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