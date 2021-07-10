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港保安局副局長等3官神祕會所「犯聚」捅出性侵案

香港特派員李春／香港10日電
香港保安局9日發聲明，指保安局副局長區志光（左起）、入境事務處長區嘉宏及海關關長鄧以海等三名官員承認，出席一個火鍋晚宴有疏忽及敏感度不足。（取材自香港電台）
香港保安局9日發聲明，指保安局副局長區志光（左起）、入境事務處長區嘉宏及海關關長鄧以海等三名官員承認，出席一個火鍋晚宴有疏忽及敏感度不足。（取材自香港電台）

香港這個都市永遠有新故事，很多故事的發生都又有特殊場景，比如既神祕又普通的會所。最新鮮熱辣的故事是幾位港官的「犯聚」，與故事相連，是又一個神祕會所浮出水面。

這回的「犯聚」不在街頭，而在一個飯局，那是港府保安局副局長區志光、入境處長區嘉宏、海關關長鄧以海，據稱參加中國一間大型民營企業高層在內的飯局，飯局所在的一間會所，結果這保安要員和兩名紀律部隊頭頭，被警察以違反限聚令開出罰單。

8日先是有立法會議員要求證實江湖傳聞，然後三名要員都承認曾出席這場晚宴因違反限聚令被票控（開罰單）。

這個故事有很多懸疑，其中最大懸疑，是事件被捅出來，是因飯局中有一人涉及一宗住所性侵害案，一名男子其後被捕及被起訴。江湖傳聞，設席的正是中國第一大地產公司，嫌犯是公司高層。於此，事件就不止是「犯聚」那麼簡單了。

香港會所特別多，有的普通給錢就可買證，比如尖沙咀的九龍太平洋，會員證要80多萬港元（約逾10.3萬美元）才能買到；有的門檻深深，要過18銅人關才成會員，比如中環的外國記者會，要成為會員得要有力人士推薦才行；當然還有會所叫「老的不去，新的不來」，進去更加不易。

會所既神密又有故事，比如灣仔的皇朝會，去年人稱「馬雲好友」和「錢多多」的寧波商人錢峰雷，就在皇朝會凌晨出來被人持刀痛斬。今次故事初時說發生在灣仔一間會所，都以為又是皇朝會，結果卻是少有人知的「吉祥薈」。

「吉祥薈」坐落灣仔灣景中心，那一帶是陸資公司大本營。入會也不易，據說不是有錢就可以，還要特別批核，會員有的圖其菜好吃，有的講究私密度高。「吉祥薈」據說有「雪茄會」及「隨緣匯」兩部分，前者享受雪茄及名酒，後者主要是吃飯。這間會所過去外間知者不多，內中詳情也說不出來，反正就是高級二字。

香港新聞組／香港10日電

明報報導，保安局昨日發聲明，指3名官員獲邀出席一個火鍋晚宴，他們承認有疏忽及敏感度不足，「表示歉意」。另據司法機構資料顯示，一宗企圖強姦案19日將在東區裁判法院提訊，被告人中英名字與中國恆大集團香港公司常務副總經理陳奮相同。司法機構網頁透露，被告被控於3月2日在跑馬地一住宅單位企圖強姦女子，案發日期與高官違限聚飯局涉及的企圖強姦案之案發日期相同。

香港 中國 警察

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